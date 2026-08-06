Ghazipur News: डॉ. सुजीत बने अध्यक्ष, रामजन्म यादव उपाध्यक्ष
Ghazipur News: समता पीजी कॉलेज सादात में महाविद्यालय शिक्षक संघ की नई स्थानीय इकाई का गठन किया गया। डॉ. त्रिवेणी सिंह के मार्गदर्शन में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुआ। डॉ. सुजीत कुमार सिंह को अध्यक्ष, डॉ. राम जन्म यादव को उपाध्यक्ष, डॉ. लाल बहादुर को महामंत्री और डॉ. संतोष कुमार सिंह को कोषाध्यक्ष चुना गया।
Ghazipur News: सादात, हिन्दुस्तान संवाद। समता पीजी कॉलेज सादात में बुधवार को महाविद्यालय शिक्षक संघ की स्थानीय इकाई का सर्वसम्मति से गठन किया गया। बापू महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. त्रिवेणी सिंह के निर्देशन में यह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस गठन में समाजशास्त्र विभाग के डॉ. सुजीत कुमार सिंह को अध्यक्ष चुना गया है, जबकि शिक्षाशास्त्र विभाग के डॉ. राम जन्म यादव को उपाध्यक्ष का पदभार सौंपा गया। रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन विभाग के डॉ. लाल बहादुर को महामंत्री एवं समाजशास्त्र विभाग के डॉ. संतोष कुमार सिंह कोषाध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने शिक्षकों के हितों की रक्षा करने और कॉलेज के शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र प्रताप सिंह यादव, पूर्व महामंत्री डॉ. दिग्विजय सिंह, डॉ. बृजेंद्र सिंह, डॉ. राकेश कुमार मिश्र, डॉ. प्रमोद कुमार यादव, डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. सत्यमोहन, डॉ. अमित कुमार, राज कुमार सोनकर एवं नगीना सहित अन्य शिक्षकों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।
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