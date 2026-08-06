Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghazipur News: डॉ. सुजीत बने अध्यक्ष, रामजन्म यादव उपाध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
Follow us on Google News
share

Ghazipur News: समता पीजी कॉलेज सादात में महाविद्यालय शिक्षक संघ की नई स्थानीय इकाई का गठन किया गया। डॉ. त्रिवेणी सिंह के मार्गदर्शन में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुआ। डॉ. सुजीत कुमार सिंह को अध्यक्ष, डॉ. राम जन्म यादव को उपाध्यक्ष, डॉ. लाल बहादुर को महामंत्री और डॉ. संतोष कुमार सिंह को कोषाध्यक्ष चुना गया।

Ghazipur News: डॉ. सुजीत बने अध्यक्ष, रामजन्म यादव उपाध्यक्ष

Ghazipur News: सादात, हिन्दुस्तान संवाद। समता पीजी कॉलेज सादात में बुधवार को महाविद्यालय शिक्षक संघ की स्थानीय इकाई का सर्वसम्मति से गठन किया गया। बापू महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. त्रिवेणी सिंह के निर्देशन में यह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस गठन में समाजशास्त्र विभाग के डॉ. सुजीत कुमार सिंह को अध्यक्ष चुना गया है, जबकि शिक्षाशास्त्र विभाग के डॉ. राम जन्म यादव को उपाध्यक्ष का पदभार सौंपा गया। रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन विभाग के डॉ. लाल बहादुर को महामंत्री एवं समाजशास्त्र विभाग के डॉ. संतोष कुमार सिंह कोषाध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने शिक्षकों के हितों की रक्षा करने और कॉलेज के शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने का संकल्प लिया।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: अतिथि प्राध्यापक संघ के डॉ. प्रीतम बने अध्यक्ष व डॉ. रजनीश सचिव

इस अवसर पर महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र प्रताप सिंह यादव, पूर्व महामंत्री डॉ. दिग्विजय सिंह, डॉ. बृजेंद्र सिंह, डॉ. राकेश कुमार मिश्र, डॉ. प्रमोद कुमार यादव, डॉ. धर्मेंद्र कुमार, डॉ. सत्यमोहन, डॉ. अमित कुमार, राज कुमार सोनकर एवं नगीना सहित अन्य शिक्षकों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghazipur Latest News Ghazipur News Election

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।