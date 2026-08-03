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Ghazipur News: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से साइकिल सवार ने तोड़ा दम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: सैदपुर में एक तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार 52 वर्षीय रामजन्म को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। रामजन्म अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में रह रहे थे और छुट्टी के बाद साइकिल से घर लौट रहे थे। हादसे में बाइक सवार भी घायल हो गया।

Ghazipur News: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से साइकिल सवार ने तोड़ा दम

Ghazipur News: सैदपुर, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के डहन गांव स्थित सैदपुर-सादात मुख्य मार्ग पर सोमवार को तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार अधेड़ को टक्कर मार दी। घायल अधेड़ की वाराणसी ले जाते समय मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई। डहरा कलां के भिखारीपुर गांव निवासी 52 वर्षीय रामजन्म पुत्र सुखनंदन के पुत्र मनोज कुमार का सैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। वह पिछले सात दिनों से बेटे की देखभाल के लिए अस्पताल में ही रह रहे थे। सोमवार को चिकित्सकों ने मनोज को डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य मनोज को वाहन से लेकर घर के लिए रवाना हो गए, जबकि रामजन्म ने यह कहते हुए साइकिल से आने की बात कही कि वह आराम से पीछे-पीछे पहुंच जाएंगे।

इस बीच रामजन्म जैसे ही डहन गांव के पास पहुंचे, पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि साइकिल सवार रामजन्म और बाइक सवार दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को तत्काल उसी सैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद रामजन्म की हालत अत्यंत गंभीर देखते हुए उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर वाराणसी के लिए निकले थे लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही अस्पताल पहुंचे पुत्र मनोज और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। अस्पताल परिसर में चीख-पुकार और मातम का माहौल बन गया। वहीं हादसे में घायल बाइक सवार की पहचान 19 वर्षीय रमेश पुत्र हरदेव निवासी बरहपुर, नंदगंज के रूप में हुई। उसने बताया कि वह कनेरी गांव में रिस्तेदारी की भाभी की विदाई कराने जा रहा था। हादसे में वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर कर दिया गया। मृतक रामजन्म दो भाइयों में बड़े थे और हसनपुर बाजार में टेलर की दुकान चलाकर सिलाई का काम करते थे। अपने पीछे वह तीन पुत्रों सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। कोतवाल अनिल सिंह ने बताया की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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