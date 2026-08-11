Ghazipur News: किसानों में वितरित किया यूरिया
Ghazipur News: गाजीपुर में धान की बुवाई के बाद किसानों ने उर्वरक के लिए समितियों पर लंबी लाइनें लगाई। मंगलवार को, करीब पांच सौ किसानों को खाद वितरित किया गया। सचिव संदीप कुशवाहा ने कहा कि सभी जरूरतमंद किसानों को यूरिया दिया गया, और केंद्र में उर्वरक की किल्लत नहीं है।
Ghazipur News: गाजीपुर (जमानियां)। धान की बुवाई होने के बाद अब उर्वरक की छिड़काव के लिए समितियों पर लंबी लाइन लग रही है। मंगलवार को खाद लेने के खाद लेने के लिए किसान सहकारी समिति बघरी पर पहुंचे। हालांकि इस दौरान करीब पांच सौ किसानों में उर्वरक वितरित किया गया। सचिव संदीप कुशवाहा ने बताया कि सभी जरूरतमंद किसानों को यूरिया दिया गया। कहा कि केंद्र पर उर्वरक की किल्लत नहीं है। किसान निर्धारित समय में आधार कार्ड के साथ संबंधित कागजात लाकर उर्वरक ले सकते है।
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