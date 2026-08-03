Ghazipur News: सेवानिवृत्त शासकीय अधिवक्ता जयसूर्य भट्ट को दी विदाई
Ghazipur News: गाज़ीपुर में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयसूर्य भट्ट का विदाई समारोह आयोजित किया गया। वह 31 जुलाई को 60 वर्ष की आयु पार कर सेवानिवृत्त हुए। समारोह के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता अजय पाठक ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और अन्य अधिवक्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं दीं।
Ghazipur News: गाजीपुर। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) जयसूर्य भट्ट के सेवानिवृत्त होने पर सोमवार को जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) अजय पाठक के सभागार में विदाई समारोह आयोजित किया गया। अधिवक्ता राजेश पांडेय ने बताया कि 31 जुलाई को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हुए। समारोह में जिला शासकीय अधिवक्ता अजय पाठक ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया, जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कृपाशंकर राय और जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) बंशीधर कुशवाहा ने पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर अभय नारायण तिवारी, अखिलेश सिंह, सुनील सिंह, विनोद सिंह, रामकुमार राय, शशिज्योति पांडेय, सोनी सिंह मौजूद रहे।
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