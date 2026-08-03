Ghazipur News: आज और कल रोजगार शिविर का आयोजन
Ghazipur News: गाजीपुर में एसआईएस इंडिया लिमिटेड बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सभी ब्लाक मुख्यालयों पर शिविर आयोजित करेगा। इच्छुक युवा 3 और 4 अगस्त को जखनियां में भर्ती शिविर में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित ब्लाक अधिकारियों से संपर्क करें।
Ghazipur News: गाजीपुर। जनपद में सभी ब्लाक मुख्यालयों पर एसआईएस इंडिया लिमिटेड की ओर से बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तिथिवार शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें रोजगार के लिए इच्छुक बेरोजगार युवक शामिल हो सकते है। जखनियां में तीन और चार अगस्त को भर्ती शिविर का आयोजन किया जायेगा। इससे संबंधित जानकारी के लिए संबंधित ब्लाक के अधिकारी से जानकारी ले सकते है।
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