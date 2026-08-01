Ghazipur News: घनी आबादी में खुले ट्रांसफार्मर बने हैं खतरा

Ghazipur News: गाजीपुर में खुले में रखे विद्युत ट्रांसफार्मर आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। बरसात के मौसम में जलभराव से करंट फैलने और शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने सुरक्षा जाली लगाने और ट्रांसफार्मरों को स्थानांतरित करने की मांग की है।

Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में रखे विद्युत ट्रांसफार्मर आम लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। घनी आबादी वाले मोहल्लों, बाजारों, विद्यालयों और मुख्य मार्गों के किनारे बिना सुरक्षा जाली के स्थापित ट्रांसफार्मरों से हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। बरसात के मौसम में ट्रांसफार्मरों के आसपास जलभराव होने से करंट फैलने और शॉर्ट सर्किट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिससे स्थानीय लोग भय के साये में जीवन बिताने को मजबूर हैं। शहर के सैय्यदबाड़ा, गांधी पार्क, लंका सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गांवों में खेतों और आबादी के बीच खुले ट्रांसफार्मरों के पास अक्सर बच्चे खेलते हैं और मवेशी घूमते रहते हैं। ऐसे में किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। कई स्थानों पर ट्रांसफार्मरों से चिंगारी निकलने और ओवरलोड के कारण फॉल्ट होने की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुरक्षा जाली लगाने की मांग कई बार विद्युत विभाग से की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि विभागीय लापरवाही के कारण संभावित दुर्घटना का खतरा लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सभी खुले ट्रांसफार्मरों के चारों ओर मजबूत जाली या फाइबर फेंसिंग लगाई जाए और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए।

--------- खुले ट्रांसफार्मर बने हादसे का कारण, सुरक्षा जाली लगाने की मांग तेज

दिलदारनगर। क्षेत्र के खजूरी गांव तिराहा, उसियां पंचायत भवन और नगर पंचायत के श्रीराम नगर में बिना सुरक्षा जाली के लगे विद्युत ट्रांसफार्मर लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। ट्रांसफार्मरों के चारों ओर सुरक्षा घेरा नहीं होने से राहगीरों और स्कूली बच्चों पर हर समय हादसे का खतरा मंडरा रहा है। बरसात के मौसम में ट्रांसफार्मरों के आसपास पानी भर जाने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि इन स्थानों पर दिनभर लोगों का आवागमन रहता है। कई बार विद्युत विभाग से सुरक्षा जाली लगाने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने विभाग से जल्द सुरक्षा जाली लगवाने की मांग की है। इस संबंध में दिलदारनगर विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता सुरेश कुमार ने बताया कि खुले ट्रांसफार्मरों की सूचना उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। सुरक्षा जालियां उपलब्ध होते ही प्राथमिकता के आधार पर सभी ट्रांसफार्मरों पर सुरक्षा घेरा लगाया जाएगा।

----------- घनी आबादी में खुले ट्रांसफार्मर से हादसे का खतरा, घेराबंदी की मांग

जमानियां। नगर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में खुले में रखे विद्युत ट्रांसफार्मर स्थानीय लोगों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। बरसात के मौसम में ट्रांसफार्मरों से शॉर्ट सर्किट, चिंगारी निकलने और करंट उतरने की आशंका बढ़ गई है, जिससे आसपास के घरों, दुकानों, बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मरों की घेराबंदी न होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के तहसील अध्यक्ष इजहार खान सहित वसीम अंसारी, इरफान खान, गोविंद कुशवाहा, मनोज कुमार कुशवाहा, अकिल अजहर, रेहान सिद्दीकी, मोहम्मद असलम और जियाउद्दीन ने बिजली विभाग से ट्रांसफार्मरों के चारों ओर जाली या फाइबर फेंसिंग लगाने अथवा उन्हें सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे संभावित दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी।

----------- खुले ट्रांसफार्मर पर सुरक्षा जाली लगाने की मांग

करंडा। क्षेत्र के धरम्मरपुर गांव स्थित तीनमोहनी पर वर्षों से चबूतरे पर लगा विद्युत ट्रांसफार्मर बिना सुरक्षा जाली के खुला पड़ा है। इससे राहगीरों, बच्चों और आसपास के लोगों के लिए हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से ट्रांसफार्मर लगा है, लेकिन विद्युत विभाग ने अब तक सुरक्षा जाली नहीं लगाई। ग्रामीणों ने विभाग से शीघ्र ट्रांसफार्मर के चारों ओर सुरक्षा जाली लगवाकर संभावित दुर्घटनाओं से बचाव की मांग की है।

------- 33 केवी ब्रेकर में खराबी से दो घंटे बिजली बाधित

दिलदारनगर। दिलदारनगर विद्युत उपकेंद्र के 33 केवी ब्रेकर में शनिवार को तकनीकी खराबी आने से छह फीडरों की बिजली आपूर्ति दो घंटे से अधिक समय तक ठप रही। इससे करीब 60 गांवों के उपभोक्ताओं को उमस भरी गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा। गाजीपुर से पहुंची तकनीकी टीम ने जमानियां उपकेंद्र से शटडाउन लेकर सुबह 11:30 बजे मरम्मत शुरू की और दोपहर 1:38 बजे आपूर्ति बहाल कर दी। अवर अभियंता सुरेश कुमार ने बताया कि ब्रेकर की खराबी दूर कर सभी फीडरों की बिजली सुचारु रूप से चालू कर दी गई है।

वर्जन

शहर में स्थित ट्रांसफार्मरों के पास सुरक्षा जाली लगाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले ट्रांसफार्मरों की सूची तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। सुरक्षा जालियां उपलब्ध होते ही प्राथमिकता के आधार पर घेराबंदी का कार्य कराया जाएगा।- विवेक खन्ना, अधीक्षण अभियांता, गाजीपुर।

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