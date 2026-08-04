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Ghazipur News: भांवरकोल चट्टी पर बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: भांवरकोल में मंगलवार सुबह 70 वर्षीय कमलुद्दीन शाह का शव मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने आधार कार्ड के आधार पर पहचान की और परिजनों को सूचना दी। स्थानीय लोगों के अनुसार, कमलुद्दीन नशे का आदी था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Ghazipur News: भांवरकोल चट्टी पर बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी

Ghazipur News: भांवरकोल। थाना क्षेत्र के भांवरकोल चट्टी स्थित लल्लन मिष्ठान भंडार के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मंगलवार सुबह करीब 70 वर्षीय एक बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुबह टहलने निकले लोगों तथा दुकानें खोलने पहुंचे दुकानदारों की नजर शव पर पड़ते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव की तलाशी के दौरान एक आधार कार्ड बरामद किया। जिसके आधार पर मृतक की पहचान 70 वर्षीय कमलुद्दीन शाह पुत्र महमूद शाह, निवासी कोइरीपुरवा, जनपद बक्सर (बिहार) के रूप में हुई।

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पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि कमलुद्दीन नशे का आदि था। थानध्यक्ष रोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट हो सकेगा।

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