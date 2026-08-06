Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghazipur News: गोआश्रय स्थल पर खामियां देख लगायी फटकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
Follow us on Google News
share

Ghazipur News: गाजीपुर के डीएम अनुपम शुक्ला ने आईटीआई सदर, अस्थाई गौशाला और मोहनपुरा आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने खामियों पर अधिकारियों को फटकार लगाई और आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। गौशाला में चारे, बिजली और CCTV की स्थिति को जांचा गया और आंगनबाड़ी में टीकाकरण रजिस्टर की भी समीक्षा की गई।

Ghazipur News: गोआश्रय स्थल पर खामियां देख लगायी फटकार

Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। डीएम अनुपम शुक्ला ने बुधवार को संचालित आईटीआई सदर, अस्थाई गौशाला नगर पालिका परिषद तथा आंगनबाड़ी केंद्र मोहनपुरा का निरीक्षण कर खामियां देखते हुये संबंधितों को फटकार लगाया। उन्होने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए सभी व्यवस्थाओं को मानक के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। अस्थाई गौशला के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गोवंश के लिए उपलब्ध हरे चारे एवं भूसे की मात्रा का निरीक्षण किया, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को नियमित उपलब्धता के लिए निर्देशित किया। डीएम ने गौशाला में बिजली कनेक्शन की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता तथा पशु मृत्यु रजिस्टर का भी गहन परीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान गौशाला परिसर में इंटरलॉकिंग कार्य अधूरा पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराया जाय। उन्होने आंगनबाड़ी केंद्र मोहनपुरा का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र पर उपलब्ध गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण रजिस्टर की जानकारी लिया। रजिस्टर में दर्ज एक लाभार्थी का नाम देखकर उससे संपर्क कर उसके स्वास्थ्य एवं टीकाकरण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि आशा कार्यकर्ताओं का नियमित प्रशिक्षण आयोजित कराया जाए। जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार हो सके। इस दौरान सीडीओ आलोक प्रसाद सहित अन्य मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghazipur Ghazipur Latest News Ghazipur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।