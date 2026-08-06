Ghazipur News: गोआश्रय स्थल पर खामियां देख लगायी फटकार
Ghazipur News: गाजीपुर के डीएम अनुपम शुक्ला ने आईटीआई सदर, अस्थाई गौशाला और मोहनपुरा आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने खामियों पर अधिकारियों को फटकार लगाई और आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। गौशाला में चारे, बिजली और CCTV की स्थिति को जांचा गया और आंगनबाड़ी में टीकाकरण रजिस्टर की भी समीक्षा की गई।
Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। डीएम अनुपम शुक्ला ने बुधवार को संचालित आईटीआई सदर, अस्थाई गौशाला नगर पालिका परिषद तथा आंगनबाड़ी केंद्र मोहनपुरा का निरीक्षण कर खामियां देखते हुये संबंधितों को फटकार लगाया। उन्होने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए सभी व्यवस्थाओं को मानक के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। अस्थाई गौशला के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गोवंश के लिए उपलब्ध हरे चारे एवं भूसे की मात्रा का निरीक्षण किया, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को नियमित उपलब्धता के लिए निर्देशित किया। डीएम ने गौशाला में बिजली कनेक्शन की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता तथा पशु मृत्यु रजिस्टर का भी गहन परीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान गौशाला परिसर में इंटरलॉकिंग कार्य अधूरा पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराया जाय। उन्होने आंगनबाड़ी केंद्र मोहनपुरा का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र पर उपलब्ध गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण रजिस्टर की जानकारी लिया। रजिस्टर में दर्ज एक लाभार्थी का नाम देखकर उससे संपर्क कर उसके स्वास्थ्य एवं टीकाकरण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि आशा कार्यकर्ताओं का नियमित प्रशिक्षण आयोजित कराया जाए। जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार हो सके। इस दौरान सीडीओ आलोक प्रसाद सहित अन्य मौजूद रहे।
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