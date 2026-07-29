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Ghazipur News: स्वयं सहायता समूहों ने बांटी सिली हुई यूनिफॉर्म

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर प्राथमिक विद्यालय सरवरनगर और कंपोजिट विद्यालय देवचंदपुर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार सिली हुई यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। इससे महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं और विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।

Ghazipur News: स्वयं सहायता समूहों ने बांटी सिली हुई यूनिफॉर्म

Ghazipur News: देवकली, हिन्दुस्तान संवाद। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर बुधवार को प्राथमिक विद्यालय सरवरनगर और कंपोजिट विद्यालय देवचंदपुर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार सिली हुई यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। सरवरनगर में तन्नू स्वयं सहायता समूह और देवचंदपुर में मां शारदा स्वयं सहायता समूह ने बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराई। नई यूनिफॉर्म पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। खंड शिक्षा अधिकारी राजीव यादव ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों से ड्रेस तैयार कराकर परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध कराने से महिलाओं को रोजगार और आजीविका का बेहतर अवसर मिल रहा है। समूह संचालिका रीमा यादव और सुनीता देवी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार विभिन्न विद्यालयों में ड्रेस उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, एआरपी, स्वयं सहायता समूह की सदस्याएं, अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

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