Ghazipur News: गंगुआ महादेव मंदिर मार्ग बदहाल, शिव भक्तों को होगी परेशानी
Ghazipur News: दुल्लहपुर के जमसड़ा स्थित गंगुआ महादेव मंदिर के संपर्क मार्ग की हालत खराब है, जिससे शिव भक्तों को कठिनाई हो रही है। बारिश के कारण मार्ग में कीचड़ और पानी भरा हुआ है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव पंचायतों के अंतर्गत मार्ग अधूरा पड़ा है।
Ghazipur News: दुल्लहपुर। क्षेत्र के जमसड़ा स्थित गंगुआ महादेव मंदिर जाने वाला संपर्क मार्ग बदहाल होने से शिव भक्तों की परेशानी बढ़ गई है। थाना के पास मुख्य सड़क से मंदिर तक जाने वाला कच्चा रास्ता बारिश के कारण पानी और कीचड़ से भरा हुआ है। कई स्थानों पर मार्ग टूट चुका है और आरसीसी सड़क की निकली धारदार गिट्टियों से होकर श्रद्धालुओं को गुजरना पड़ रहा है। सावन माह में नंगे पैर जलाभिषेक के लिए पहुंचने वाले भक्तों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर मार्ग दो ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने के कारण आज भी अधूरा पड़ा है।
लोगों ने मार्ग की मरम्मत और निर्माण की मांग की है।
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