Ghazipur News: डेंगू से ग्रसित मिले चार मरीज, तेजी से बढ़ रहा प्रकोप

Ghazipur News: गाजीपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को जारी रिपोर्ट में चार मरीजों के डेंगू से ग्रसित होने की पुष्टि की गई है। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में डेंगू के इलाज की व्यवस्था शिथिल पड़ गई है, जिसके कारण मरीजों की बढ़ती संख्या चिंताजनक बनी हुई है।

Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। स्वास्थ्य विभाग की लगातार कवायद के बाद भी गाजीपुर में डेंगू पांव पसराने लगा है। अभियान के बाद डेंगू के मरीज मिलने लगे है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में चार मरीज डेंगू से ग्रसित मिले है। जिसमें एक मरीज का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। गाजीपुर में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन विभागीय जांच एवं उपचार की व्यवस्था शिथिल पड़ी हुई है। अब चार मरीज सक्रिय है, जिसमें एक मरीज का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह सरकारी आंकड़ा है, जबकि निजी अस्पताल में डेंगू के मरीजों का इलाज तेजी से चल रहा है। विभाग का जागरूकता अभियान भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। सीएचसी-पीएचसी पर कहीं जांच किट उपलब्ध है तो कहीं समाप्त हो गई है。

डेंगू की जांच की स्थिति ऐसे में डेंगू की जांच मेडिकल कॉलेज पर जांच निर्भर है। वहीं, गैर जनपदों व प्राइवेट लैब में जांच कराने वालों का आंकड़ा भी स्वास्थ्य महकमा नहीं जुटा पा रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या चिंताजनक बनी है।

ढ़ाई बढ़ रहे मलेरिया और बुखार के मरीज सरकारी सहित प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया और बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सीएचसी-पीएचसी पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किट नहीं होने से मरीजों को मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय में एलाइजा जांच के लिए रेफर किया जा रहा है।

सरकारी रिपोर्ट का विवरण जिला मलेरिया अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि डेंगू के संभावित मरीजों की लगातार जांच व उपचार की जा रही है। जिनकी एलाइजा रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उनको तत्काल उपचार के लिए भेजा जा रहा है। अब तक चार डेंगू के मरीज चिंहित किये गये है। इसमें एक मरीज की हालत गंभीर होने के कारण अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है।

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बचाव के लिए बरते सावधानी घर के अंदर व आस-पास पानी जमा न होने दें। जैसे - कूलर, पानी की टंकी, फूल के गमलों, बेकार पड़े हुए टायरों, प्लास्टिक की बोतलों, नारियल के खोल आदि में जमा पानी में लार्वा पनपता है। इसको रोकने के लिए यह आवश्यक है कि पानी सप्ताह में एक बार अनिवार्य रूप से बदल कर साफ करें। पानी की टंकी के ढक्कन को पूरी तरह बंद रखे। निष्प्रयोज्य सभी वस्तुओं को नष्ट कर दें, जिनमें पानी जमा होता हो।

घर तथा आसपास साफ-सफाई का ध्यान रखें। डेंगू का मच्छर दिन में तथा शरीर के निचले हिस्से में काटता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें | घर में पर्याप्त प्रकाश तथा हवा की व्यवस्था रखें| बीमार होने पर आशा, एएनएम,आयुष्मान आरोग्य मंदिर अथवा नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रों पर सम्पर्क करें। जहां जांच एवं उपचार की सभी सुविधाएं नि:शुल्क है।