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Ghazipur News: बाल संसद चुनाव में ओमकार बने प्रधानमंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: खानपुर के कंपोजिट विद्यालय सिंगारपुर में बाल संसद के गठन के लिए चुनाव हुआ। विद्यार्थियों ने बैलट पेपर के माध्यम से मतदान किया। कक्षा सात के ओमकार राजभर ने प्रधानमंत्री जबकि कक्षा छह के दिव्यांशु यादव ने उप प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीते। शिक्षक और कर्मचारी इस प्रक्रिया में शामिल रहे।

Ghazipur News: बाल संसद चुनाव में ओमकार बने प्रधानमंत्री

Ghazipur News: खानपुर, हिन्दुस्तान संवाद। कंपोजिट विद्यालय सिंगारपुर में गुरुवार को बाल संसद के गठन के लिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया गया। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री पद के लिए विद्यार्थियों ने बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान किया। चुनाव से पहले बच्चों को मतदाता सूची का मिलान, मतदान की गोपनीयता, मतपेटी में मत डालने और मतगणना की पूरी प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया, जिससे उन्हें लोकतंत्र और मताधिकार के महत्व की जानकारी मिली। प्रधानमंत्री पद के चुनाव में कक्षा सात के ओमकार राजभर ने 100 में से 61 मत प्राप्त कर जीत हासिल की। वहीं उप प्रधानमंत्री पद पर कक्षा छह के दिव्यांशु यादव 57 मत पाकर निर्वाचित हुए।

इसके बाद प्रधानाध्यापक कैलाश प्रसाद ने विभागीय मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानाध्यापक ने कहा कि बाल संसद का उद्देश्य विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना है। निर्वाचन प्रक्रिया में पंचायत सहायक रविकांत यादव पर्यवेक्षक रहे। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित रहे।

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