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Ghazipur News: यूपीआई ठगी के शिकार व्यक्ति को मिले एक लाख वापस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: दिलदारनगर की साइबर हेल्प डेस्क ने यूपीआई फ्रॉड के शिकार राजेश कुमार उपाध्याय को एक लाख रुपये वापस दिलाए। पीड़ित ने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत की थी। पुलिस ने बैंक को ई-मेल भेजकर धनराशि की रिकवरी की। पुलिस ने सभी से अपील की है कि साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

Ghazipur News: यूपीआई ठगी के शिकार व्यक्ति को मिले एक लाख वापस

Ghazipur News: दिलदारनगर। थाना दिलदारनगर की साइबर हेल्प डेस्क ने ऑनलाइन यूपीआई फ्रॉड के एक मामले में पीड़ित को ठगी गई धनराशि में से एक लाख रुपये वापस दिलाया। करहिया गांव, थाना गहमर निवासी राजेश कुमार उपाध्याय के साथ ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से साइबर ठगी हुई थी। घटना के बाद पीड़ित ने तत्काल एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। दिलदारनगर थाना के प्रभारी निरीक्षक योगेंदर सिंह ने बताया कि जांच के दौरान थाना दिलदारनगर की साइबर हेल्प डेस्क के हेड कांस्टेबल अमित सिंह एवं कांस्टेबल गुरु प्रसाद द्विवेदी ने संयुक्त प्रयास करते हुए न्यायालय के आदेश के आधार पर संबंधित बैंक को ई-मेल भेजकर आवश्यक कार्रवाई कराई।

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इसके परिणामस्वरूप शुक्रवार को पीड़ित के खाते में ठगी गई 1,00,005 रुपये की राशि में से 1,00,000 रुपये वापस करा दिए गए। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 हेल्पलाइन या एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई कर धनराशि वापस दिलाई जा सके।

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