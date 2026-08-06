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Ghazipur News: विद्युत उपभोक्ता समाधान शिविर में पहुंचे 97 उपभोक्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाजीपुर जिले के विद्युत वितरण खंड कार्यालयों में वाणिज्यिक और विद्युत उपभोक्ता समाधान शिविर आयोजित किए गए। 97 उपभोक्ताओं ने कई बिजली समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया। हर बुधवार नियमित शिविर आयोजित होंगे। जमानियां में 23 उपभोक्ताओं ने 47 हजार रुपये से अधिक का बिल जमा किया।

Ghazipur News: विद्युत उपभोक्ता समाधान शिविर में पहुंचे 97 उपभोक्ता

Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। जिले के सभी विद्युत वितरण खंड कार्यालयों में बुधवार को वाणिज्यिक और विद्युत उपभोक्ता समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 97 उपभोक्ताओं ने बिजली संबंधी समस्याओं का विभागीय अधिकारियों ने प्राथमिकता के आधार पर मौके पर ही निस्तारण किया। शिविर में नए विद्युत कनेक्शन, कनेक्शन में लोड वृद्धि, लोड परिवर्तन, मीटर बदलने, खराब मीटर की जांच, बिल सुधार, बिल संशोधन और बकाया विद्युत बिल जमा कराने सहित कई मामलों का समाधान किया गया। उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर विभिन्न विद्युत सेवाओं का लाभ मिलने से काफी राहत मिली। अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने बताया कि विद्युत वितरण खंड नगर आमघाट में 26, जंगीपुर में 22, सैदपुर में 22 और जमानियां में 27 उपभोक्ता अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सभी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका निस्तारण कराया गया。

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हर बुधवार उपभोक्ता समाधान शिविर

उन्होंने बताया कि जिले के सभी विद्युत वितरण खंड कार्यालयों पर प्रत्येक बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक नियमित रूप से उपभोक्ता समाधान शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें बिजली से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। अधीक्षण अभियंता ने उपभोक्ताओं से अपील की कि बिल में त्रुटि, मीटर संबंधी परेशानी या अन्य विद्युत समस्या होने पर निर्धारित दिन शिविर में पहुंचकर समाधान कराएं और विभाग की इस सुविधा का लाभ उठाएं।

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23 उपभोक्ताओं ने जमा किए 47 हजार से अधिक रुपये

जमानियां में योगदान

जमानियां। बिजली वितरण खंड कार्यालय पर आयोजित विद्युत समाधान कैंप के पहले दिन उपभोक्ताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कैंप के माध्यम से 17 बिजली उपभोक्ताओं से 36,559 रुपये और ऑनलाइन माध्यम से 6 उपभोक्ताओं से 10,852 रुपये का बिल जमा कराया गया।

विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हर बुधवार को अधिशासी अभियंता कार्यालयों में विशेष समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर में बिल संशोधन, नए कनेक्शन, खराब या जले मीटर बदलने सहित अन्य विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जेई संजीव कुमार ने बताया कि पहले दिन दोपहर एक बजे तक 17 उपभोक्ताओं ने काउंटर पर बिल जमा किया। उन्होंने बताया कि बिल संशोधन के लिए अभी तक कोई उपभोक्ता नहीं पहुंचा है। कैंप में उपभोक्ताओं के बैठने और पेयजल की व्यवस्था भी की गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विद्युत समाधान शिविर कब आयोजित किए जाते हैं?
जिले के सभी विद्युत वितरण खंड कार्यालयों पर प्रत्येक बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक नियमित रूप से उपभोक्ता समाधान शिविर आयोजित किया जाएगा।
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