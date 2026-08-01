Ghazipur News: खेत की मेड़ के विवाद में मारपीट, मुकदमा दर्ज
Ghazipur News: दिलदारनगर के कुशी गांव में खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। अमरनाथ भारती ने आरोप लगाया है कि नगेश राम ने गाली-गलौज के बाद लाठी-डंडे से उनकी पिटाई की, जिससे उन्हें चोटें आईं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Ghazipur News: दिलदारनगर। थाना क्षेत्र के कुशी गांव में खेत की मेड़ पर जाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुशी गांव निवासी अमरनाथ भारती ने आरोप लगाया है कि 28 जुलाई 2026 की शाम करीब पांच बजे गांव के ही नगेश राम पुत्र शिव जन्म राम खेत की मेड़ पर जाने की बात को लेकर उन्हें गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपित ने हाथ में लिए लाठी-डंडे से उनकी पिटाई कर दी, जिससे उन्हें चोटें आईं। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है।
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