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Ghazipur News: जखनिया-दुल्लहपुर संपर्क मार्ग जर्जर, गड्ढों से राहगीर परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाजीपुर के जखनिया से दुल्लहपुर जाने वाले रास्ते की हालत खराब हो गई है। बरसात में सड़क पर गड्ढों के कारण राहगीर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोग सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग कर रहे हैं, ताकि उनकी यात्रा सुगम हो सके। एनएच-124डी से जुड़ने के बाद मार्ग की उपयोगिता बढ़ गई है।

Ghazipur News: जखनिया-दुल्लहपुर संपर्क मार्ग जर्जर, गड्ढों से राहगीर परेशान

Ghazipur News: गाजीपुर। जखनिया से दुल्लहपुर जाने वाले संपर्क मार्ग की हालत इन दिनों काफी खराब हो गई है। बरसात के दौरान सड़क पर बने गड्ढों में गिरकर आए दिन राहगीर चोटिल हो रहे हैं। जखनिया से लालापुर तक करीब तीन किलोमीटर लंबा मार्ग जगह-जगह धंस गया है, जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से दर्जनों गांवों के लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। एनएच-124डी से जुड़ने के बाद रास्ते की उपयोगिता और बढ़ गई है, लेकिन मरम्मत के अभाव में स्थिति खराब होती जा रही है। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग और जिलाधिकारी से तत्काल सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि आवागमन सुगम हो सके।

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