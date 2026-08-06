Ghazipur News: कर्बला के शहीदों के चेहल्लुम पर निकला जुलूस
Ghazipur News: हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के 72 शहीदों की याद में बुधवार को सादात नगर में चेहल्लुम परंपरागत तरीके से मनाया गया। मातमी जुलूस निकाला गया और लोग नौहा पढ़कर मातम करते रहे। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे, जिसमें पुरुष और महिला कांस्टेबलों की तैनाती शामिल थी।
Ghazipur News: सादात, हिन्दुस्तान संवाद। हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के 72 शहीदों की याद में बुधवार को चेहल्लुम परंपरागत तरीके से मनाया गया। सादात नगर में अन्य स्थानों से एक दिन बाद चेहल्लुम मनाने की प्राचीन परंपरा चली आ रही है। अलम और ताजियों के साथ मातमी जुलूस निकाला गया। अकीदतमंदों ने नौहा पढ़कर मातम किया और कर्बला के शहीदों को खिराज-ए-अकीदत पेश की। अंत में ताजियों को कर्बला ले जाकर सुपुर्द-ए-खाक किया गया। कर्बला में भी नौहा पढ़कर मातम हुआ। मातम करने वालों पर लोगों ने केवड़ा जल छिड़ककर अपनी अकीदत का इजहार किया। मार्ग में जगह-जगह बिस्कुट, पानी और चाय शर्बत की व्यवस्था की गई थी।
विगत वर्षों जुलूस के दौरान हुई पथरबाजी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। सीओ सैदपुर के निर्देशन और एसओ तारावती देवी के नेतृत्व में काफी संख्या में महिला और पुरुष कांस्टेबल तैनात रहे। इस दौरान बाजार में लोगों के घरों के छतों पर पुलिसकर्मी खड़े होकर वीडियोग्राफी और जुलूस की निगरानी करते नजर आए।
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