Ghazipur News: संत गंगाराम दास का मनाया गया जन्मोत्सव
Ghazipur News: मनिहारी में मानव धर्म प्रसार समाजसेवी संस्था द्वारा संत शिरोमणि परमहंस गंगाराम दास महाराज का जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर 36वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में धर्म, सेवा और मानवता पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें कई संतों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
Ghazipur News: मनिहारी, हिन्दुस्तान संवाद। मानव धर्म प्रसार समाजसेवी संस्था, जन्मभूमि गुरैनी की ओर से संत शिरोमणि परमहंस गंगाराम दास महाराज का जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इसी अवसर पर संस्था का 36वां वार्षिक सम्मेलन भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मनिहारी विकास खंड के गुरैनी गांव स्थित श्री रामजानकी मंदिर परिसर एवं संत शिरोमणि परमहंस श्री गंगाराम दास धाम-कीर्ति मंदिर परिसर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सद्गुरु भगवान के चित्र का विधिवत पूजन एवं आरती के साथ हुआ। इसके पश्चात 'मानव धर्म प्रसार' विषय पर केंद्रित एक विशेष सम्मेलन सभा का आयोजन किया गया। सभा में धर्म, सेवा और मानवता के मूल्यों पर गहन विचार-विमर्श हुआ तथा वक्ताओं ने समाज में सद्भाव एवं परोपकार का संदेश दिया।
सम्मेलन की अध्यक्षता सर्ववाहाकार एवं अध्यक्ष, गंगा आश्रम बयेपुर देवकली, संत श्री भोलादास जी महाराज ने की। उन्होंने कहा कि देश और समाज की वर्तमान परिस्थितियों में मानव धर्म प्रसार के प्रवर्तक संत शिरोमणि परमहंस गंगाराम दास महाराज के मानवतावादी विचार और उनकी स्थानीय न्याय व्यवस्था की अवधारणा आज भी शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। इस अवसर पर संत गोरखदास महाराज, संत गजराज दास महाराज, श्याम बिहारी दास, संत द्वारिका दास महाराज, संत शंकर दास महाराज, बेतिया, बिहार, दयाराम दास, राजनाथ यादव प्रधान, कौशल कुमार, राजमनी यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मानव धर्म प्रसार सेवा समिति के उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश महाराज ने किया।
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