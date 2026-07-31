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Ghazipur News: मुंशी प्रेमचंद ने समाज के निचले तबके की आवाज को दिया था शब्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाजीपुर में साहित्य चेतना समाज ने मुंशी प्रेमचन्द की जयंती 'चेतना-प्रवाह' कार्यक्रम के तहत मनाई। कार्यक्रम में शिक्षिका डॉ. ऋचा राय ने प्रेमचन्द के महत्वपूर्ण साहित्य की प्रासंगिकता पर विचार व्यक्त किए। डॉ. सन्तोष कुमार सिंह ने उनके कार्यों को समाज के मुद्दों से जोड़ा। युवाओं और कवियों ने अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की।

Ghazipur News: मुंशी प्रेमचंद ने समाज के निचले तबके की आवाज को दिया था शब्द

Ghazipur News: गाजीपुर। साहित्य चेतना समाज की ओर से 'चेतना-प्रवाह' कार्यक्रम के तहत मुंशी प्रेमचन्द की जयंती नगर के सहकारी कालोनी,आमघाट में मनाई गई। इसकी अध्यक्षता सुदृष्टि बाबा पीजी कॉलेज,बलिया के प्राचार्य डॉ. सन्तोष कुमार सिंह। इस दौरान हिन्दू इंटर कालेज जमानियां शिक्षिका डॉ.ॠचा राय ने कहा कि प्रेमचन्द ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज के उस वर्ग की आवाज को शब्द दिए,जिसकी पीड़ा अनसुनी रह जाती थी। उनके उपन्यास गोदान,गबन,निर्मला,रंगभूमि और कर्मभूमि आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने समय में थे। उनकी कहानियाँ ईदगाह,पूस की रात,कफन,दो बैलों की कथा और पंच परमेश्वर मानवीय मूल्यों के जीवंत चित्र प्रस्तुत करती हैं।

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साहित्य चेतना समाज के संस्थापक अमरनाथ तिवारी अमर ने कहा कि प्रेमचन्द का मानना था कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं,अपितु समाज को सही दिशा देने का माध्यम है। किसान,मजदूर,महिलाएँ,दलित,शोषित और वंचित वर्ग प्रेमचन्द के साहित्य के केंद्र में रहे। डॉ. सन्तोष कुमार सिंह ने कहा कि प्रेमचन्द हिन्दी साहित्य के पहले ऐसे कालजयी साहित्यकार हैं, जिन्होंने कथा साहित्य को सामान्य जनजीवन के वास्तविक सरोकारों से जोड़ा। उनका साहित्य एक ओर तत्कालीन सामाजिक विसंगतियों को अनावृत करता है , तो वहीं दूसरी ओर वह मानव मन की अतल गहराइयों में प्रवेश कर व्यक्ति मन का मनोविश्लेषण करता है। कवि-गोष्ठी में कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को रससिक्त कर दिया। युवा कवि शशांक शेखर पाण्डेय ने 'टिम टिम करते ये तारे, लगते हैं कितने प्यारे... सुनाकर श्रोताओं को आनन्दित किया। अमरनाथ तिवारी अमर ने 'परहित में जो जीता प्रतिपल, उसका ही जीवन हुआ सफल...सुनाकर जीवन दर्शन को परिभाषित किया। ओज के कवि दिनेश चन्द्र शर्मा ने 'आग नफरत की तुम तो लगाते रहे, हम इस को बुझाते रहे' सुनाकर श्रोताओं में ऊर्जा का संचार किया। वरिष्ठ गीतकार नागेश मिश्र ने 'जोश,जवानी,ताकत में आब होनी चाहिए, सैलाब लेकर चलना अच्छा संदेश नहीं.. सुनाकर युवाओं को सार्थक संदेश दिया। हण्टर गाजीपुरी ने अपनी रचनाओं से सभी को हंसने के लिए मजबूर कर दिया। इसके अतिरिक्त कन्हैया लाल विचारक,संजय पाण्डेय आदि ने भी काव्य-पाठ किया। कार्यक्रम में प्रभाकर त्रिपाठी,मनोज विश्वकर्मा,प्रेम प्रकाश त्रिवेदी,प्रवीण कुमार तिवारी,यश त्रिपाठी,चार्विक त्रिपाठी आदि उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन संजीव त्रिपाठी ने किया।

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