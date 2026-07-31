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Ghazipur News: आजादी की लड़ाई के योद्धा भी थे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाजीपुर में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर एक गोष्ठी का आयोजन किया। महासभा के जिलाध्यक्ष अरूण कुमार श्रीवास्तव ने प्रेमचंद को हिंदी साहित्य के महान लेखक और आजादी के योद्धा बताया। गोष्ठी में समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ उनके संघर्ष पर चर्चा की गई।

Ghazipur News: आजादी की लड़ाई के योद्धा भी थे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद

Ghazipur News: गाजीपुर। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा गाजीपुर की ओर से कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर गोष्ठी आयोजित हुई। महासभा के जिलाध्यक्ष अरूण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान लेखक होने के साथ साथ आजादी की लड़ाई के महान योद्धा थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जमकर कलम चलायी। वह हमेशा समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं कुप्रथाओं के खिलाफ संघर्ष करते रहे। उन्होंने साहित्य की सच्चाई को धरातल पर उतारने का काम किया। वह अपनी लेखनी से समाज में व्याप्त गैरबराबरी को समाप्त कर समतामूलक समाज की स्थापना के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। गोष्ठी में मुख्य रूप से नीरज श्रीवास्तव, मोहनलाल श्रीवास्तव, अमरनाथ श्रीवास्तव, चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, अश्वनी कुमार श्रीवास्तव, अनूप कुमार श्रीवास्तव, हिमांशु, आर्यन, हर्ष, प्रियांशु आदि मौजूद थे।

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इस गोष्ठी का संचालन जिला महामंत्री अरूण सहाय ने किया।

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