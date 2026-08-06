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Ghazipur News: कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं से किया संवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: रेवतीपुर में मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद ने नवनियुक्त पंचायत प्रशासकों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम पंचायतों की भूमिका पर जोर दिया और अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही की सलाह दी। बाद में, उन्होंने गौशाला और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया।

Ghazipur News: कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं से किया संवाद

Ghazipur News: रेवतीपुर। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) आलोक प्रसाद ने नवनियुक्त पंचायत प्रशासकों के साथ समन्वय बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रशासकों को उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराते हुए कहा कि ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास की आधारशिला हैं। सभी अधिकारी पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्ठा के साथ कार्य करें, ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पात्र लोगों तक पहुंच सके। बैठक में अधिकांश ग्राम प्रधानों के स्थान पर उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद सीडीओ ने गौशाला का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पहुंचकर छात्राओं से संवाद किया और उन्हें टॉफियां वितरित कीं।

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उन्होंने विद्यालय परिसर, भोजन की गुणवत्ता, कक्षाओं, छात्रावास, रसोई और कार्यालय का निरीक्षण करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान पीडी महेंद्र प्रताप, डीडीओ राजन राय, बीडीओ जमालुद्दीन, बीईओ अशोक कुमार गौतम सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहे।

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