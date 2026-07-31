Ghazipur News: निर्माण के बाद भी बंद पड़ा आयुष्मान आरोग्य केंद्र
Ghazipur News: खजूरी गांव में आयुष्मान भारत आरोग्य केंद्र निर्माण के बावजूद बंद पड़ा है। ना तो चिकित्सक हैं और ना ही स्वास्थ्यकर्मी, जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने केंद्र को चालू करने की मांग की है।
Ghazipur News: दिलदारनगर। क्षेत्र के खजूरी गांव में निर्मित आयुष्मान भारत आरोग्य केंद्र (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) निर्माण के बाद से ही बंद पड़ा है। केंद्र पर न तो चिकित्सक की तैनाती की गई है और न ही कोई स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध है। जिससे ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, सरकारी भवन और आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद केंद्र पर हमेशा ताला लटका रहता है। मामूली बीमारी होने पर भी मरीजों को इलाज के लिए दिलदारनगर या भदौरा के सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। इससे विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि आरोग्य केंद्र बनने से गांव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन आज तक इसका संचालन शुरू नहीं हो सका। इससे आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य अधूरा रह गया है।गांव के लोगी ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से मांग की है कि केंद्र पर शीघ्र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती कर नियमित स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कराई जाएं, ताकि लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए दूसरे कस्बों का चक्कर न लगाना पड़े। उनका कहना है कि केंद्र चालू होने से मरीजों का समय और धन दोनों की बचत होगी तथा ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।
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