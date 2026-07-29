Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghazipur News: मोबाइल खरीदने के बहाने बुलाकर युवक पर जानलेवा हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
Follow us on Google News
share

Ghazipur News: कासिमाबाद के बहादुरगंज में आमिर ने पुलिस को तहरीर दी कि अज्ञात नंबर से बुलाकर उसे लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया। आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष के ड्राइवर समेत 10 लोग शामिल थे। पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

Ghazipur News: मोबाइल खरीदने के बहाने बुलाकर युवक पर जानलेवा हमला

Ghazipur News: कासिमाबाद, हिंदुस्तान संवाद। बहादुरगंज कस्बा निवासी आमिर पुत्र अकरम ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि सोमवार की रात मोबाइल खरीदने के बहाने उन्हें घर से बुलाकर लाठी-डंडों व धारदार हथियार से हमला किया गया। हमला करने वालों में नगर पंचायत बहादुरगंज के अध्यक्ष का ड्राइवर समेत दस लोग थे। पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। पीड़ित के अनुसार, रात करीब 11:41 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने मोबाइल खरीदने की बात कहकर उन्हें बहादुरगंज स्थित गन फैक्ट्री के पास बुलाया। वहां सूरज साहनी उर्फ कल्लू मिला, जिसने रुपये दिलाने के बहाने उन्हें अपनी बाइक से नजदीक स्थित एक स्कूल के पास ले गया।आरोप

है कि वहां पहले से मौजूद नगर पंचायत अध्यक्ष रेयाज अहमद अंसारी का प्राइवेट चालक मो. जिशान, विमलेश चौहान, खुर्शीद अहमद, तथा छह अन्य अज्ञात लोगों ने गमछे से चेहरा ढक रखा था। सभी ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। होश आने पर उन्होंने अपने भाई मो0 आदिल को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन उन्हें पुलिस चौकी ले गए और घटना की सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक कासिमाबाद राजेश कुमार ने बताया कि पीड़ित के तहरीर पर सूरज साहनी, विमलेश चौहान, खुर्शीद अहमद, मो. जीशान तथा छह अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghazipur Latest News Bahadurganj Ghazipur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।