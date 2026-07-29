Ghazipur News: मोबाइल खरीदने के बहाने बुलाकर युवक पर जानलेवा हमला
Ghazipur News: कासिमाबाद के बहादुरगंज में आमिर ने पुलिस को तहरीर दी कि अज्ञात नंबर से बुलाकर उसे लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया। आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष के ड्राइवर समेत 10 लोग शामिल थे। पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस आरोपियों पर मामला दर्ज कर जांच कर रही है।
Ghazipur News: कासिमाबाद, हिंदुस्तान संवाद। बहादुरगंज कस्बा निवासी आमिर पुत्र अकरम ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि सोमवार की रात मोबाइल खरीदने के बहाने उन्हें घर से बुलाकर लाठी-डंडों व धारदार हथियार से हमला किया गया। हमला करने वालों में नगर पंचायत बहादुरगंज के अध्यक्ष का ड्राइवर समेत दस लोग थे। पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। पीड़ित के अनुसार, रात करीब 11:41 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने मोबाइल खरीदने की बात कहकर उन्हें बहादुरगंज स्थित गन फैक्ट्री के पास बुलाया। वहां सूरज साहनी उर्फ कल्लू मिला, जिसने रुपये दिलाने के बहाने उन्हें अपनी बाइक से नजदीक स्थित एक स्कूल के पास ले गया।आरोप
है कि वहां पहले से मौजूद नगर पंचायत अध्यक्ष रेयाज अहमद अंसारी का प्राइवेट चालक मो. जिशान, विमलेश चौहान, खुर्शीद अहमद, तथा छह अन्य अज्ञात लोगों ने गमछे से चेहरा ढक रखा था। सभी ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। होश आने पर उन्होंने अपने भाई मो0 आदिल को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन उन्हें पुलिस चौकी ले गए और घटना की सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक कासिमाबाद राजेश कुमार ने बताया कि पीड़ित के तहरीर पर सूरज साहनी, विमलेश चौहान, खुर्शीद अहमद, मो. जीशान तथा छह अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
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