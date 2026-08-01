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Ghazipur News: दहेज हत्या के मामले में वांछित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: भुड़कुड़ा पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त सिकंदर कश्यप को गिरफ्तार किया। वह 26 वर्ष का है और ग्राम अलीपुर मंदरा का निवासी है। उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह के अनुसार, उसे उसके घर के पास से पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया।

Ghazipur News: दहेज हत्या के मामले में वांछित गिरफ्तार

Ghazipur News: जखनिया। भुड़कुड़ा पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि दहेज हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त 26 वर्षीय सिकंदर कश्यप निवासी ग्राम अलीपुर मंदरा, थाना भुड़कुड़ा को शनिवार को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया। उसका चालान कर जेल भेज दिया गया।

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