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Ghazipur News: राजकीय औद्योगिक में प्रवेश के लिए करें आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक शिक्षण संस्थान ने बताया की कासिमाबाद तहसील क्षेत्र के

Ghazipur News: राजकीय औद्योगिक में प्रवेश के लिए करें आवेदन

Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक शिक्षण संस्थान ने बताया की कासिमाबाद तहसील क्षेत्र के जहूराबाद मे भी प्रवेश सत्र 2026 से नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन किया गया है। जिसमें व्यवसाय फिटर, विद्युत, मैकेनिक आरएसी, कोपा, मशीनिष्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रानिक्स मैकेनिक शामिल हैं। व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग एवं राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अलीगंज लखनऊ के निर्देश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त निर्धारित की गयी है। आवेदन अभ्यर्थी http://www.scvtup.in वेबसाइट पर कर सकते है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के आवेदन शुल्क 300 रूपया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रूपया निर्धारित है।

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