Ghazipur News: बिजली संकट से नाराज ग्रामीणों का चोचकपुर उपकेंद्र पर दिया धरना
Ghazipur News: करंडा ब्लॉक में बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा है। चार दिनों से 24 घंटे में मात्र नाममात्र बिजली मिलने के चलते कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने चोचकपुर विद्युत उपकेंद्र पर धरना दिया, और अधिकारी की वार्ता की मांग की, लेकिन कोई अधिकारी समय पर नहीं पहुंचा।
Ghazipur News: करंडा, हिन्दुस्तान संवाद। ब्लॉक में लगातार बिगड़ी विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। धरना-प्रदर्शन और विभागीय आश्वासन के बावजूद चारों विद्युत उपकेंद्रों की आपूर्ति में सुधार नहीं होने पर बुधवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण चोचकपुर विद्युत उपकेंद्र पर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले चार दिनों से 24 घंटे में नाममात्र की बिजली मिल रही है, जिससे भीषण गर्मी के साथ-साथ धान की सिंचाई भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि करंडा ब्लॉक के चारों उपकेंद्रों को सैदपुर जौहरगंज से लगभग 42 किलोमीटर लंबी मेन लाइन के जरिए बिजली आपूर्ति की जाती है।
विभाग हर बार मेन लाइन में फॉल्ट का हवाला देकर आपूर्ति बाधित होने की बात कहता है, लेकिन वर्षों से स्थायी समाधान नहीं किया गया। सुबह 11 बजे से धरने पर बैठे ग्रामीण अधिशासी अभियंता को वार्ता के लिए बुलाने की मांग करते रहे। आरोप है कि अधिकारियों ने कई बार आने का आश्वासन दिया, लेकिन शाम चार बजे तक कोई जिम्मेदार अधिकारी उपकेंद्र नहीं पहुंचा। इससे ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई तथा वे देर शाम तक धरने पर डटे रहे। धरने में अमितेश मिश्रा, प्रदीप राय, वेदप्रकाश तिवारी, रमेश दुबे, भीष्म यादव, शैलेन्द्र दुबे, छत्रपति दुबे, मंगल यादव, दीपक दुबे, पीयूष सिंह, विनय दुबे, आसिफ अली, संदीप सिंह 'कल्लू' सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।
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