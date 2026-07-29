Ghazipur News: घर में घुसकर मारपीट का आरोप, पांच पर मुकदमा
Ghazipur News: बिरनो थाना के महमूदपुर बद्धोपूर गांव में रितिक सिंह ने आरोप लगाया है कि घर में घुसकर हमला किया गया। उन्होंने रणधीर सिंह, राजेश सिंह, विद्याभूषण सिंह और शिवम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रितिक ने कहा कि उन्हें भूमि न छोड़ने पर जान में खतरे की धमकी दी जा रही थी।
Ghazipur News: मरदह। बिरनो थाना के महमूदपुर बद्धोपूर गांव निवासी रितिक सिंह ने घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। प्रार्थना पत्र पर बिरनो पुलिस ने महमूदपुर बद्धोपुर गांव निवासी रणधीर सिंह, राजेश सिंह, विद्याभूषण सिंह,शिवम सिंह सहित एक अज्ञात के खिलाफ अश्लील हरकत, जान से मारने की धमकी,घर में घुसकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया है। रितिक का आरोप है कि विपक्षी लगातार जमीन न छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।