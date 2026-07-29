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Ghazipur News: घर में घुसकर मारपीट का आरोप, पांच पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: बिरनो थाना के महमूदपुर बद्धोपूर गांव में रितिक सिंह ने आरोप लगाया है कि घर में घुसकर हमला किया गया। उन्होंने रणधीर सिंह, राजेश सिंह, विद्याभूषण सिंह और शिवम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रितिक ने कहा कि उन्हें भूमि न छोड़ने पर जान में खतरे की धमकी दी जा रही थी।

Ghazipur News: घर में घुसकर मारपीट का आरोप, पांच पर मुकदमा

Ghazipur News: मरदह। बिरनो थाना के महमूदपुर बद्धोपूर गांव निवासी रितिक सिंह ने घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। प्रार्थना पत्र पर बिरनो पुलिस ने महमूदपुर बद्धोपुर गांव निवासी रणधीर सिंह, राजेश सिंह, विद्याभूषण सिंह,शिवम सिंह सहित एक अज्ञात के खिलाफ अश्लील हरकत, जान से मारने की धमकी,घर में घुसकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया है। रितिक का आरोप है कि विपक्षी लगातार जमीन न छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे।

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