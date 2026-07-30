Ghazipur News: युवती को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप
Ghazipur News: कासिमाबाद के एक गांव में एक व्यक्ति ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री के अपहरण का आरोप लगाया है। छात्रा सुबह स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। परिवार ने देखा कि वह गांव के युवक जमाल अख्तर के साथ मोटरसाइकिल पर गई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है。
Ghazipur News: कासिमाबाद। क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एक वर्ग के युवक के विरुद्ध अपनी 18 वर्षीय पुत्री को भगाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। कासिमाबाद कोतवाली में दिए तहरीर में बताया कि सुबह लगभग 9 बजे विद्यालय के लिए निकली थी लेकिन दोपहर 1 बजे होने के बावजूद वह शाम तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने विद्यालय पहुंचकर छात्रा के बारे में जानकारी ली, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद तलाश के दौरान परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी पुत्री को गांव के ही एक युवक जमाल अख्तर के साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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