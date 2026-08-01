Ghazipur News: कृषि मंत्री ने खाद दुकानों का किया औचक निरीक्षण, गोदाम सील
Ghazipur News: गड़बड़ी मिलने पर दो दुकानों को नोटिस देने के निर्देश वाराणसी से देवरिया जाते
Ghazipur News: सैदपुर (गाजीपुर) हिन्दुस्तान संवाद। वाराणसी-देवरिया जाते समय शनिवार को कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने सैदपुर में खाद-बीज की दुकानों और बी-पैक्स समितियों का औचक निरीक्षण किया। जांच में अनियमितता मिलने पर दो दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा एक खाद गोदाम को सील करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कोतवाली के पास स्थित पांडेय कृषि केंद्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, किसान खाद भंडार और आनंद खाद भंडार का निरीक्षण किया। उन्होंने ई-पॉस मशीन, स्टॉक रजिस्टर और खाद के भंडारण की जांच कराई। साथ ही रजिस्टर में दर्ज किसानों के मोबाइल नंबरों पर फोन कर खाद की मात्रा और कीमत की जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान आनंद खाद भंडार में स्टॉक और अभिलेखों में अंतर मिलने पर मंत्री ने गोदाम सील कराने के निर्देश दिए। शाम को संयुक्त कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार और जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्टॉक का सत्यापन किया और कृषि अधिकारियों की मौजूदगी में गोदाम को सील कर दिया। मंत्री ने सैदपुर और बासूपुर बी-पैक्स समितियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को खाद वितरण में पारदर्शिता बरतने, किसानों को निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने और अभिलेखों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इस दौरान संयुक्त कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार, जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार, तहसीलदार हिमांशु सिंह, कोतवाल अनिल सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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