Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ghazipur News: कृषि मंत्री ने खाद दुकानों का किया औचक निरीक्षण, गोदाम सील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
Follow us on Google News
share

Ghazipur News: गड़बड़ी मिलने पर दो दुकानों को नोटिस देने के निर्देश वाराणसी से देवरिया जाते

Ghazipur News: कृषि मंत्री ने खाद दुकानों का किया औचक निरीक्षण, गोदाम सील

Ghazipur News: सैदपुर (गाजीपुर) हिन्दुस्तान संवाद। वाराणसी-देवरिया जाते समय शनिवार को कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने सैदपुर में खाद-बीज की दुकानों और बी-पैक्स समितियों का औचक निरीक्षण किया। जांच में अनियमितता मिलने पर दो दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा एक खाद गोदाम को सील करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कोतवाली के पास स्थित पांडेय कृषि केंद्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, किसान खाद भंडार और आनंद खाद भंडार का निरीक्षण किया। उन्होंने ई-पॉस मशीन, स्टॉक रजिस्टर और खाद के भंडारण की जांच कराई। साथ ही रजिस्टर में दर्ज किसानों के मोबाइल नंबरों पर फोन कर खाद की मात्रा और कीमत की जानकारी ली।

ये भी पढ़ें:Basti News: बंद मिली चार दुकानों को नोटिस

निरीक्षण के दौरान आनंद खाद भंडार में स्टॉक और अभिलेखों में अंतर मिलने पर मंत्री ने गोदाम सील कराने के निर्देश दिए। शाम को संयुक्त कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार और जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्टॉक का सत्यापन किया और कृषि अधिकारियों की मौजूदगी में गोदाम को सील कर दिया। मंत्री ने सैदपुर और बासूपुर बी-पैक्स समितियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को खाद वितरण में पारदर्शिता बरतने, किसानों को निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने और अभिलेखों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इस दौरान संयुक्त कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार, जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार, तहसीलदार हिमांशु सिंह, कोतवाल अनिल सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ghazipur Latest News Ghazipur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।