Ghazipur News: शहर में 20 किमी पीएनजी पाइपलाइन का कार्य पूरा

Ghazipur News: - करीब दो सौ करोड़ से अडानी इंडियन ऑयल ग्रुप कर रही पीएनजी पाइप लाइन कार्य - शहीदाने कर्बला को अश्कों और मातम के बीच पेश की गई खिराज-ए-अकीदत- शहीदाने क

Ghazipur News: गाजीपुर, संवाददाता। शहर में स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में अडानी इंडियन ऑयल ग्रुप की ओर से पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) परियोजना का लगभग 20 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के तहत शहर के प्रमुख इलाकों में तेजी से नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार अब तक छावनी लाइन, पीजी कॉलेज, रीवर बैंक कॉलोनी, लंका समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में भूमिगत पीली पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इस दौरान करीब एक हजार घरों के सामने से पाइपलाइन गुजरी है, जिससे इन परिवारों को जल्द पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

पीएनजी कनेक्शन के लिए पंजीकरण घरेलू उपभोक्ताओं को मात्र 2118 रुपये के पंजीकरण शुल्क पर पीएनजी कनेक्शन मिलेगा। कंपनी ने “एक परिवार, एक गैस कनेक्शन” योजना के तहत कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंजीकरण के बाद तकनीकी जांच एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर घरों में गैस मीटर और पाइपलाइन कनेक्शन लगाया जाएगा।

पीएनजी गैस का लाभ पीएनजी गैस सिलेंडर की तुलना में अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक मानी जाती है। इससे उपभोक्ताओं को बार-बार गैस सिलेंडर भराने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। साथ ही गैस की आपूर्ति सीधे पाइपलाइन के माध्यम से निरंतर होती रहेगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। यह पर्यावरण के लिए भी अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प माना जाता है।

परियोजना का भविष्य कंपनी का लक्ष्य आगामी चरण में शहर के अन्य मोहल्लों तक भी पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करना है, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा मिल सके। परियोजना पूरी होने के बाद गाजीपुर शहर के हजारों उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों ने भी इस योजना का स्वागत करते हुए इसे आधुनिक शहरी सुविधाओं की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। कंपनी का कहना है कि निर्धारित समय के भीतर शेष क्षेत्रों में भी कार्य पूरा कर पीएनजी आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।

2118 रुपये में कराएं पीएनजी पंजीकरण गाजीपुर। शहर में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को आकर्षक सुविधा दी जा रही है। इच्छुक उपभोक्ता 2118 रुपये में पंजीकरण कराकर 500 रुपये प्रतिमाह की किस्त के माध्यम से दो वर्ष में कनेक्शन शुल्क जमा कर सकते हैं। वहीं, जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करना चाहते हैं, वे 7118 रुपये जमा कर तत्काल पीएनजी कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी की ओर से नए उपभोक्ताओं को दो माह तक मुफ्त पीएनजी गैस की सुविधा भी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक घरों तक सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण अनुकूल पाइप गैस की सुविधा पहुंचाना है।

इन क्षेत्रों में बिछाई गई है पीएनजी पाइप गाजीपुर। शहर के हेतिमपुर से पीजी कॉलेज चौक, लंगरपुर (डीसीयू), ब्रम्हस्थान कॉलोनी, गोराबाजार, पुलिस लाइन, छावनी लाइन, रीवर बैंक कॉलोनी, रवीन्द्रपुरी कॉलोनी, डीएम आवास क्षेत्र पीर नगर, राजेंद्र नगर कॉलोनी, चंद्रा कॉलोनी, सैनिक चौक क्षेत्र, तुलसी सागर, मोहनपुरवा, सरैया, प्रकाश नगर, शिवपुरी कॉलोनी, शिवपूजन नगर कॉलोनी, पीजी कॉलेज चौक से सिंचाई विभाग चौक क्षेत्र, खजुरिया तिराहा, बंधवा, पीरनगर, न्यू विकास नगर कॉलोनी, पांडे कॉलोनी, सिंचाई विभाग चर्च रोड, तुलसी सागर क्षेत्र में पीएनसी पाइन लाइन बिछाई गई है।

शहर में 20 किमी क्षेत्र में पीएनसी पाइन लाइन बिछाई गई है। पीएनजी कनेक्शन के लिए पंजीकरण भी शुरू हो गया है। पीएनजी के लिए पंजीकरण करा कर कोई भी कनेक्शन ले सकता है। - अभय गिरी, अडानी इंडियन ऑयल ग्रुप।