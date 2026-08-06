Ghazipur News: बाबा धाम रवाना हुआ कांवरियों का जत्था
Ghazipur News: क्षेत्र से बुधवार सुबह बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर में जलाभिषेक के लिए कांवरियों का पहला जत्था श्रद्धा और उत्साह के साथ रवाना हुआ। सैकड़ों शिवभक्त जखनिया
Ghazipur News: जखनिया। क्षेत्र से बुधवार सुबह बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर में जलाभिषेक के लिए कांवरियों का पहला जत्था श्रद्धा और उत्साह के साथ रवाना हुआ। सैकड़ों शिवभक्त जखनियां रेलवे स्टेशन से ट्रेन के माध्यम से सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान किए। इससे पहले कांवरियों ने बाजार भ्रमण कर शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान डीजे, ढोल-नगाड़ों और शिव भजनों की धुन पर कांवरिए "बोल बम", "हर-हर महादेव", "जय बाबा बैद्यनाथ" और "बाबा विश्वनाथ की जय" के जयघोष करते हुए आगे बढ़े। क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे शिवभक्तों में बाबा धाम जाने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।
इस अवसर पर ग्राम प्रधान नंदलाल गुप्ता, प्रधान प्रतिनिधि सर्वानंद सिंह 'झुन्ना', अनीश सिंह, डॉ. दीपक सिंह, विक्की सिंह, विजय वर्मा, काशु गुप्ता, मनोज वर्मा, भरत यादव, सुनील जायसवाल सहित बड़ी संख्या में कांवरिया मौजूद रहे।
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