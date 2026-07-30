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Ghazipur News: सीढ़ी पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से गिरकर बुजुर्ग की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: जमानियां के मोहल्ला कानूनगो वार्ड नंबर आठ में 70 साल के शिवमूरत बिंद सीढ़ी पर चढ़ते समय गिरकर घायल हो गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गंभीर हालत में भर्ती होने के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Ghazipur News: सीढ़ी पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से गिरकर बुजुर्ग की मौत

Ghazipur News: जमानियां। नगरपालिका परिषद के मोहल्ला कानूनगो वार्ड नंबर आठ के 70 वर्षीय शिवमूरत बिंद सीढ़ी पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से गिरकर चोटिल हो गये। परिजन तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज कराने के लिए पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हालांकि जिला अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गयी। गुरुवार को छत पर पहुचंने के लिए करीब दस बजे सीढ़ी पर चढ़ते ही पैर फिसल गया। सिर में अधिक चोट लगने के कारण हालत गंभीर होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तत्काल भर्ती कराया गया। जहां डा. रूद्रकांत सिंह ने मरीज का इलाज करते हुए हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

कार्यरत चिकित्सक डॉ रुद्रकांत सिंह तत्काल जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दी। जिसके बाद परिजन लेकर जिला अस्पताल के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गयी। इसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को भी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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