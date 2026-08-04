Ghazipur News: समरसता संकल्प कलश यात्रा का हुआ स्वागत
Ghazipur News: समरसता संकल्प कलश यात्रा का हुआ स्वागतभियान के तहत आयोजित हुआ। इसके तहत, गुरु रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी की पवित्र माटी से सुशोभित कल
Ghazipur News: सादात, हिन्दुस्तान संवाद। सादात दक्षिणी और सैदपुर पूर्वी मंडलों में मंगलवार को संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर कलश पूजन किया गया। यह पूजन कलश वंदन यात्रा और समरसता संकल्प अभियान के तहत आयोजित हुआ। इसके तहत, गुरु रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी की पवित्र माटी से सुशोभित कलश का वंदन किया गया। यह यात्रा भभौरा, अमेदा, शिवदासपुर, विक्रमपुर, अमुवारा, भीमापार, खिदिरगंज, सेमरौल, गौरा, मखदुमपुर सहित विभिन्न ग्राम सभाओं से गुजरी और वहां कलश पूजन संपन्न हुआ। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष राजेश सोनकर, मंडल अध्यक्ष दिलीप पांडेय, अभय सिंह, रघुवंश सिंह, कृष्णा मोदनवाल, पंचदेव गौड़, अरुण कनौजिया, संजय यादव और संतोष भारद्वाज रहे। संत गुरु रविदास महाराज ने अपने जीवन से समता, सद्भाव, सेवा और सामाजिक समरसता का अमूल्य संदेश दिया था। उनके ये विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत बने हुए हैं.
समरसता संकल्प कलश यात्रा का हुआ स्वागत
देवकली। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी में आयोजित समरसता संकल्प अभियान कलश यात्रा देवकली पहुंचने पर लोगों ने स्वागत किया। यात्रा माऊपारा, बड़ेपुर, पोटा, महमूदपुर हथिनी, मंडपा, भितरी होते हुए सैदपुर पूर्वी मंडल के विभिन्न गांवों तक पहुंची। यात्रा का नेतृत्व भाजपा देवकली मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुशवाहा ने किया। पूर्व विधायक शिवपूजन राम ने कहा कि गुरु रविदास ने अपने जीवन और संदेशों से समता, सामाजिक न्याय, सद्भाव और मानवता का मार्ग दिखाया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य अभय प्रकाश सिंह, दयाशंकर पांडेय, पुनवासी राम, कमलेश पांडेय सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में कलश सैदपुर पूर्वी मंडल को सौंपा गया.
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