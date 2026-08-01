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Ghazipur News: विषाक्त पदार्थ के सेवन से विवाहिता की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: दिलदारनगर के उसियां गांव की 25 वर्षीय महिला, सीमा देवी ने पति के साथ झगड़े के बाद विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की है। मृतक के दो बेटे और एक बेटी है।

Ghazipur News: विषाक्त पदार्थ के सेवन से विवाहिता की मौत

Ghazipur News: दिलदारनगर, हिन्दुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र के उसियां गांव के मोतीनगर में 25 वर्षीय महिला ने विषाक्त पदार्थ के सेवन कर लिया। परिजन अस्पताल ले गए लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार उसियां गांव के मोतीनगर निवासी चुंगी कुमार की पत्नी सीमा देवी की गुरुवार की रात को आपस में लड़ाई हुई। जिसके बाद सीमा ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

शुक्रवार की देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शनिवार को अंतिम संस्कार किया गया। सीमा को दो लड़के और एक लड़की हैं। पति मजदूरी करके परिवार का खर्च चलाता है। दिलदारनगर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि महिला की मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। तहरीर मिलने पर कार्रवाई होगी।

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