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Ghazipur News: नाबालिग साली को लेकर जीजा फरार, केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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Ghazipur News: कासिमाबाद क्षेत्र के एक गांव में, एक व्यक्ति ने अपनी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के अपहरण का आरोप अपने दामाद पर लगाया है। पीड़ित के अनुसार, दामाद ने 27 जुलाई की रात उनकी बेटी को बहला-फुसला कर अपने साथ ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Ghazipur News: नाबालिग साली को लेकर जीजा फरार, केस

Ghazipur News: सिधागरघाट। कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री के अपहरण का आरोप खुद के दामाद पर लगाया। पीड़ित के अनुसार उनकी पुत्री कक्षा 10 की छात्रा है। आरोप लगाया कि 27 जुलाई की रात उनका सगा दामाद, जो नोनहरा थाना क्षेत्र के बसीरपुर मुसलहा गांव का निवासी है उनके घर आया था। परिवार के सभी सदस्यों के सोने के बाद वह उसकी नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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