Ghazipur News: दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने दबोचा
Ghazipur News: सैदपुर में 10 वर्षीय नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्चा अपने घर के पास झूला झूल रहा था, तभी आरोपी ने उसका मुंह दबाकर उसे जबरन ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
Ghazipur News: सैदपुर। थाना क्षेत्र के नगर निवासी 10 वर्षीय नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते जेल भेज दिया। नाबालिक अपने घर के पास रविवार शाम झूला झूल रहा था। इसी दौरान मुहल्ले में रहने वाला एक युवक वहां पहुंचा और मासूम का मुंह दबाकर उसे जबरन अपने साथ ले गया। आरोप है कि युवक ने बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया और किसी से कुछ भी बताने पर धमकाकर उसे छोड़ दिया। सैदपुर कस्बा इंचार्ज मनोज पाण्डेय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टाउन नेशनल इंटर कॉलेज के पास से 20 वर्षीय पंकज निषाद निवासी वार्ड 15 सुभाष नगर सैदपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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