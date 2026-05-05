मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां की तलाश तेज, 'फाटक' और करीबियों के 61 ठिकानों पर छापेमारी

यूपी में गाजीपुर पुलिस ने 'ऑपरेशन वज्र' के तहत मुख्तार अंसारी के IS-191 गैंग के 61 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। 50 हजार की इनामी आफ्शां अंसारी की तलाश में मुहम्मदाबाद स्थित उनके आवास 'फाटक' पर भी तलाशी ली गई।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार अंसारी के संगठित आपराधिक नेटवर्क (IS-191 गैंग) को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए अपना शिकंजा और कस दिया है। देर रात पुलिस ने ‘ऑपरेशन वज्र’ के तहत एक साथ 61 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य पिछले काफी समय से फरार चल रही मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी का सुराग लगाना और गैंग की भविष्य की गतिविधियों को रोकना है। पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी के घर (फाटक) पर भी पहुंची। यहां उनके भाई से पूछताछ की गई।

'फाटक' आवास पर पुलिस की दस्तक अभियान के दौरान पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई मुहम्मदाबाद स्थित अंसारी परिवार के पैतृक आवास 'फाटक' पर हुई। 50 हजार रुपये की इनामी आफ्शां अंसारी की तलाश में भारी पुलिस बल ने आवास की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस टीम सांसद अफजाल अंसारी के आवास पर भी पहुंची। पुलिस ने वहां मौजूद मुख्तार के बड़े भाई और पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी से काफी देर तक पूछताछ की। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि आफ्शां अंसारी को छिपने में कौन मदद कर रहा है और उसके संभावित ठिकाने कहां हो सकते हैं।

5 थानों की 12 टीमों का 'ऑपरेशन वज्र' पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के निर्देश पर इस विशाल सर्च ऑपरेशन के लिए मुहम्मदाबाद, भांवरकोल, करंडा, जंगीपुर और सदर कोतवाली की 12 विशेष टीमों का गठन किया गया था। एसपी ने बताया कि पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि गैंग के सदस्य जिले में अवांछनीय गतिविधियों को अंजाम देने और शांति व्यवस्था को भंग करने की फिराक में हैं।

इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने गैंग के 61 सक्रिय सदस्यों और करीबियों की संपत्तियों, हथियारों के लाइसेंस और आय के स्रोतों की गहनता से जांच की। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर 24 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे गुप्त स्थानों पर पूछताछ की जा रही है।

90 शस्त्रों का सत्यापन और आर्थिक प्रहार पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस गैंग से जुड़े सदस्यों के पास कुल 90 लाइसेंसी असलहे दर्ज हैं। इनमें से कई शस्त्रों के लाइसेंस पहले ही निरस्त किए जा चुके हैं। एसपी डॉ. ईरज राजा ने बताया कि पुलिस अब एक-एक शस्त्र का भौतिक सत्यापन कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निरस्तीकरण के बाद वे असलहे मालखाने या अधिकृत दुकानों पर जमा हैं या नहीं।