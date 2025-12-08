नगर पंचायत अध्यक्ष की पत्नी गिरफ्तार, इस मामले दर्ज था मुकदमा; खोज रही थी पुलिस

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष की पत्नी गिरफ्तार कर ली गई है। कासिमाबाद पुलिस ने सोमवार को यूनियन बैंक कासिमाबाद के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस काफी दिन से खोज रही थी।

यूपी के गाजीपुर में बहादुरगंज नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष की पत्नी निकहत परवीन को कासिमाबाद पुलिस ने सोमवार को यूनियन बैंक कासिमाबाद के पास से गिरफ्तार कर लिया। निकहत पर एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज था, जिसमें वह वांछित थी। पुलिस निकहत परवीन की तलाश में लगी थी।

एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि बहादुरगंज निवासी सुभाष सोनकर ने नपं अध्यक्ष रेयाज अंसारी, उसकी पत्नी निकहत अंसारी समेत अन्य के खिलाफ एससी/एसटी में मुकदमा पंजीकृत कराया था। आरोप है कि उसकी अब्दुलपुर की पुश्तैनी जमीन को रेयाज अंसारी, उसकी पत्नी निकहत, भतीजा शकील और साला कमाल ने धमकाकर वसीयत करवा लिया। पिता की मौत के बाद रेयाज अंसारी ने 2015 में जमीन पर अपना नाम चढ़वा लिया। जब रेयाज अंसारी से शिकायत की कि गलत वसीयत करवा लिया तो उनका भतीजा शकील और साला कमाल अहमद जातिसूचक गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे।