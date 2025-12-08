Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
नगर पंचायत अध्यक्ष की पत्नी गिरफ्तार, इस मामले दर्ज था मुकदमा; खोज रही थी पुलिस

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष की पत्नी गिरफ्तार कर ली गई है। कासिमाबाद पुलिस ने सोमवार को यूनियन बैंक कासिमाबाद के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस काफी दिन से खोज रही थी।

Dec 08, 2025 09:28 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के गाजीपुर में बहादुरगंज नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष की पत्नी निकहत परवीन को कासिमाबाद पुलिस ने सोमवार को यूनियन बैंक कासिमाबाद के पास से गिरफ्तार कर लिया। निकहत पर एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज था, जिसमें वह वांछित थी। पुलिस निकहत परवीन की तलाश में लगी थी।

एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि बहादुरगंज निवासी सुभाष सोनकर ने नपं अध्यक्ष रेयाज अंसारी, उसकी पत्नी निकहत अंसारी समेत अन्य के खिलाफ एससी/एसटी में मुकदमा पंजीकृत कराया था। आरोप है कि उसकी अब्दुलपुर की पुश्तैनी जमीन को रेयाज अंसारी, उसकी पत्नी निकहत, भतीजा शकील और साला कमाल ने धमकाकर वसीयत करवा लिया। पिता की मौत के बाद रेयाज अंसारी ने 2015 में जमीन पर अपना नाम चढ़वा लिया। जब रेयाज अंसारी से शिकायत की कि गलत वसीयत करवा लिया तो उनका भतीजा शकील और साला कमाल अहमद जातिसूचक गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे।

नगर पंचायत अध्यक्ष रेयाज अहमद अंसारी सहित आधा दर्जन लोगों पर गैंगस्टर सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ। अन्य की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। नगर पंचायत अध्यक्ष की निकहत अंसारी वांछित थी। पुलिस काफी दिनों से निकहत की तलाश में लगी थी। आज पुलिस की कासिसाबाद को भनक लगी। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। इसके बाद ऐक्शन में आई कासिमाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई। पुलिस निकहत को पकड़ लिया है। इस प्रभारी निरीक्षक कासिमाबाद नंदकुमार तिवारी ने बताया कि निकहत को यूनियन बैंक कसमाबाद के पास से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया।

