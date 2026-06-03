गाजियाबाद से गाजीपुर; लखनऊ-आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने की रुकावट दूर

यूपी के एक कोने से दूसरे कोने यानी दिल्ली-गाजियाबाद से गाजीपुर-बलिया जाने की बाधा दूर हो गई है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बनने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

उत्तर प्रदेश में एक छोर से दूसरे छोर यानी दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद से पूर्वांचल के गाजीपुर-बलिया तक सफर में आने वाली रुकावट दूर होने लगी है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के लिए लोगों को राजधानी के शहरी इलाके के जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। मंगलवार को लगभग तीन हजार किसानों ने अपनी जमीन देने के लिए सदर तहसील में सहमति दे दी। इससे लिंक एक्सप्रेस वे बनने की राह में रोड़ा दूर हो गया है।

नए लिंक एक्सप्रेसवे की घोषणा पिछले वर्ष तीन जुलाई को हुई थी। इस लिंक एक्सप्रेसवे के लिए लगभग चार हजार किसानों की भूमि अधिग्रहीत की जानी है। इसमें लखनऊ के 16 व उन्नाव के 27 गांव की जमीन शामिल है। मंगलवार को लगभग तीन हजार किसानों के सदर तहसील पहुंचकर जमीन के लिए सहमति देने से लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण की राह आसान हो गई है। किसानों के सदर तहसील पहुंचने पर उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने सभी का स्वागत किया। इससे अब शेष किसानों की सहमति भी जल्द मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को तीन हजार किसानों की सहमति मिलने के बाद परियोजना के रोड़े समाप्त हो गये। किसानों को डीएम सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसी बिचौलिये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी ने बिचौलिया करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के साथ हाईवे की सौगात बन कर तैयार लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की जल्द सौगात मिलने वाली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो हाईवे का भी शिलान्यास करेंगे। एक्सप्रेसवे के लोकार्पण की तारीख भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया(एनएचएआई) को शीघ्र ही मिलने वाली है।लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे के के साथ बाराबंकी-बहराइच और कानपुर-कबरई मार्ग पर हाईवे की सौगात मिलेगी। दोनों ही परियोजनाओं के लिए केंद्रीय कैबिनेट से हरी झंडी मिल चुकी है। निर्माण कार्य के लिए धनराशि को भी मंजूरी दी जा चुकी है। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे लगभग 4700 करोड़ से की लागत से तैयार किया जा चुुका है। लगभग 63 किमी लंबे इस एक्सप्रेस वे में 42 किमी का ग्रीन फील्ड शामिल है।

कानपुर-कबरई के बीच नया हाईवे बनेगा। यह ग्रीन फील्ड हाईवे 112 किमी लंबा होगा। इसके निर्माण के लिए केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इसकी निर्माण लागत लगभग तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक है। यह हाईवे कानपुर से फतेहपुर और हमीरपुर होकर गुजरेगा।