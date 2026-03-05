गाजियाबाद के डॉक्टर की बिजनौर में गोली मारकर हत्या, अस्पताल में उतारा मौत के घाट
बिजनौर जिले के नगीना में गुरुवार देर शाम एक निजी अस्पताल संचालक चिकित्सक को अज्ञात युवक ने सीने में गोली मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
बिजनौर जिले के नगीना में गुरुवार देर शाम एक निजी अस्पताल संचालक चिकित्सक को अज्ञात युवक ने सीने में गोली मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही एएसपी देहात प्रकाश कुमार व सीओ नगीना अंजनी कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए।पुलिस के अनुसार गाजियाबाद निवासी करीब 45 वर्षीय डॉ. राजकुमार पुत्र ब्रह्मपाल नगीना में धामपुर रोड पर शिवालय अस्पताल चलाते थे। गुरुवार देर शाम अस्पताल में ही एक अज्ञात युवक ने उनके सीने में गोली मार दी।
गोली लगते ही अस्पताल परिसर में अफरातफरी मच गई। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल संचालक की गोली मारकर हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर एएसपी देहात प्रकाश कुमार और सीओ नगीना अंजनी कुमार मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एएसपी देहात प्रकाश कुमार ने बताया, डॉक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल एक व्यक्ति के गोली मारने की पुष्टि हो रही है। सीसीटीवी कैमरे चेक किया जा रहे हैं। कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है।
भतीजे ने चाची को गोली से उड़ाया
वहीं दूसरी ओर मेरठ जिले के गांव गणेशपुर में गुरुवार सुबह एक युवक ने अपनी चाची के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गांव गणेशपुर निवासी राजकुमार त्यागी अपने दो बेटों गणेश और धर्मेंद्र के परिवार के साथ रहते हैं। धर्मेंद्र खेती करता है, जबकि बड़ा भाई गणेश सेना में है। गणेश दो दिन पहले ही छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौट गया था। गणेश का बेटा शिवा 12वीं पास कर चुका है और अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहा है। धर्मेंद्र की शादी करीब चार साल पहले मुरादनगर के काकड़ा गांव निवासी पूजा से हुई थी। पूजा के छह माह का बेटा है।
तनावपूर्ण हो गया था घर का माहौल
पूजा का जेठ के परिवार से रोजाना कोई न कोई विवाद रहता था इसलिए घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। गुरुवार सुबह घर के सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे। करीब 8.30 बजे अचानक शिवा अपनी चाची के बेडरूम में पहुंचा और कनपटी से सटाकर तमंचे से गोली मार दी। पूजा लहूलुहान होकर गिर गई तो शिवा ने दूसरी गोली लोड की और सिर में मार दी। गोलियों की आवाज सुनते ही परिवार के लोग दौड़कर कमरे में पहुंचे तो पूजा लहूलुहान हालत में पड़ी थी। शिवा हाथ में तमंचा लेकर घर से भागता दिखाई दिया। परिवार के लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही पूजा ने दम तोड़ दिया।
