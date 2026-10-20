वाराणसी में छावनी बने घाट, नाव संचालन रहा बंद, सड़क पर अफसरों का काफिला, ऊपर फाइटर प्लेन

वाराणसी में सोमवार को गंगा के ऊपर सुबह दोपहर तक फाइटर प्लेन मंडराते रहे। तेजस का तेज, रॉफेल की गर्जना और सारंग के मयूर ने लोगों को आकर्षित किया। लोगों ने इनकी तेज गर्जना सुनकर अपनी छतों से ही कैमरों में कैद करने की कोशिश भी की।

वाराणसी में शहर की सड़कों से लेकर गंगा घाट और उस पार रेती से लेकर आसमान तक का नजारा बदला-बदला दिखाई दे रहा है। घाट छावनी में तब्दील हो गए हैं। नावों का संचालन बंद है। अफसरों का काफिला लगातार दौड़ता दिख रहा है तो दूसरी तरफ फाइटर प्लेन आसमान में देश की शक्ति का एहसास करा रहे हैं। यह सब हो रहा है इसी हफ्ते तीन दिनों तक होने वाले एयर शो के लिए। इस एयर शो में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए आ रहे हैं। कल यानी 21 को ग्रैंड रिहर्सल का आयोजन किया गया है। इसके बाद 22, 24 और 25 अक्टूबर को शानदार एयर शो देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आज पूरा शेड्यूल भी जारी हो जाएगा।

एयर शो के लिए घाटों की तरफ ही सुरक्षा के तगड़े प्रबंध नहीं हो रहे, बल्कि गंगा पार रेती पर लोगों के बैठने वाली जगह पर भी 20 से 30 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ताकि हर किसी पर, हर घटना पर नजर रखी जा सके। वहीं रिहर्सल के दौरान गंगा में नाव संचालन पूरी तरह बंद रहा। वायु सेना के अफसरों ने वाराणसी में डेरा डाल दिया है। रविवार रात से सोमवार दिन में कई बार अफसरों के वाहनों का काफिला शहर से होकर नमो घाट की ओर गुजरा। काफिला के गुजरने के दौरान अन्य वाहनों का आवागमन बंद कर दिया जा रहा था।

छावनी बने घाट, जिले में हाई अलर्ट एयर शो के मद्देनजर घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घाट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर निगहबानी से लेकर होटल, लॉज आदि में नजर रखी जा रही है। बाहर से आने वालों की सूचना इंटेलिजेंस इकाइयां ले रही हैं।

काशी के आकाश में ‘वायु योद्धाओं’ ने कुलांचें भरीं काशी के नभमंडल में गंगा विशाल पाट के ऊपर सोमवार की सुबह भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान गरजने लगे। तेजस की रफ्तार, राफेल की दमदार उड़ान और सारंग हेलीकॉप्टर टीम के एरोबेटिक करतबों ने रोमांच भर दिया। यह अवसर था एयर शो के ग्रैंड रिहर्सल का।

सुबह 8 बजे से गंगा के ऊपर विमानों की आवाजाही शुरू हो गई थी। विमानों की कलाबाजियां देखने गंगा घाटों पर लोगों की भीड़ रही। आसपास के घरों की छतों से भी लोगों ने इस नजारे को देखा और मोबाइल कैमरों में कैद किया। वाराणसी के अलावा गाजीपुर और चंदौली जिले के कई इलाकों में भी विमानों की गर्जना सुनाई दी और उनके करतब नजर आए। यह क्रम दिन में 3 बजे तक बना रहा।

विंग्स ओवर गंगा थीम पर होगा एयर शो बनारस में 22, 24 और 25 अक्तूबर को विंग्स ओवर गंगा थीम पर भव्य एयर शो प्रस्तावित है। इसके लिए वायु सेना और स्थानीय प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। रिहर्सल के दौरान लड़ाकू विमानों की तेज गति, सटीक उड़ान और नियंत्रित मूवमेंट ने लोगों का ध्यान खींचा। तेजस और राफेल जैसे फाइटर जेट की उड़ान में स्पीड, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई और फ्लाइट पाथ यानी उड़ान मार्ग का विशेष महत्व होता है। एयर शो में तय फ्लाइट प्रोफाइल के अनुसार विमानों की पोजिशनिंग, टर्न, क्लाइंब और डाइव जैसे मूवमेंट देखने को मिले।

इन करतबों के दौरान पायलट ने विमान की गति और दिशा पर सटीक नियंत्रण रखा। तेज गति से गुजरते विमान के पीछे बनने वाली कंडेनसेशन ट्रेल भी लोगों के कौतूहल का कारण बनी। वहीं, सारंग हेलीकॉप्टर टीम के प्रदर्शन में फॉर्मेशन फ्लाइंग यानी निर्धारित संरचना में उड़ान भरना आकर्षण का केंद्र रहा। हेलीकॉप्टरों के बीच निर्धारित दूरी और एक साथ दिशा बदलना और मूवमेंट शानदार रहा।

बाबतपुर, प्रयागराज, गाजीपुर और गोरखपुर में बेस से भरी उड़ान एयर शो को लेकर वायु सेना ने व्यापक तैयारियां की हैं। बाबतपुर, प्रयागराज, गाजीपुर के अंधऊ और गोरखपुर स्थित एयरबेस से लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। अलग-अलग एयरबेस से उड़ान भरकर विमान तय कार्यक्रम के अनुसार प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। गाजीपुर के अंधऊ हवाई पट्टी से चिनूक और एलसीएच (लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर) उड़ान भर रहे हैं। एयर शो के दौरान वायु सेना के विमानों की गर्जना और हेलीकॉप्टरों के करतब दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। इसके लिए संबंधित एयरबेस पर समन्वय और संचालन की व्यवस्था की गई है।

जिनके जलवे से जमेगा रंग प्रचंड हेलीकॉप्टर भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। इसमें दो ‘शक्ति’ टर्बोशाफ्ट इंजन लगे हैं। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 16,000 से 20,000 फीट से अधिक की ऊंचाई (लद्दाख, सियाचिन और हिमालयी क्षेत्रों) पर हथियारों के साथ उड़ान भरने और उतरने में सक्षम है। इसकी अधिकतम गति 268 किमी प्रति घंटा और मारक क्षमता 550 किमी है। यह एक मिनट में लगभग 750 से 800 राउंड फायर कर सकता है। हवा से हवा में मार करने वाली मिस्ट्रल मिसाइल, एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें जैसे हेलेना और ध्रुवस्त्र से यह लैस है।

इल्यूशिन आईएल-78 एमकेआई भारतीय वायु सेना (आईएएफ) का इल्यूशिन आईएल-78 एमकेआई हवाई ईंधन भरने वाला टैंकर विमान है। यह हवा में उड़ते हुए अन्य लड़ाकू विमानों (जैसे सुखोई, मिग-29) और ट्रांसपोर्ट विमानों में ईंधन भरने का काम करता है, जिससे उनकी मारक क्षमता और उड़ान का समय बढ़ जाता है। वायु सेना के पास वर्तमान में छह विमानों का बेड़ा है। ये सभी उत्तर प्रदेश के आगरा वायुसेना स्टेशन पर स्थित नंबर 78 स्क्वाड्रन अंतर्गत आते हैं। इनमें रूसी एयरफ्रेम के साथ उन्नत इजरायली ईंधन भरने वाले पॉड लगे हैं। इस विमान की कुल ईंधन ले जाने और ट्रांसफर करने की क्षमता लगभग 1 लाख 10 हजार किलो तक होती है।

इल्यूशिन आईएल-76 यह एक प्रमुख और भारी-भरकम रणनीतिक एयर लिफ्टर है। इसे वायु सेना में गजराज कहा जाता है। इसे औपचारिक रूप से जून 1985 में भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया था। चार-इंजन वाला यह विमान एक बार में भारी सैन्य वाहन, हथियार, रसद और लगभग 225 पैराट्रूपर्स (पैराशूट से उतरने वाले सैनिक) या 40 टन तक का वजन ले जाने में सक्षम है। लगभग 40 हजार किलो वजन के साथ इसकी मारक क्षमता करीब 5,000 किमी तक है। सेना के भारी साजो-सामान और सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से लेकर, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव में उपयोगी है। इस विमान से भारतीय वायुसेना ने मंगोलिया को बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेष पहुंचाए थे।

एयरबस सी - 295 एयरबस सी-295 एक आधुनिक मध्यम सामरिक सैन्य परिवहन विमान है। वडोदरा में बने पहले मेड-इन-इंडिया सी-295 विमान ने जून 2026 में अपनी पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी की है। यह विमान 5 से 10 टन तक का वजन या पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसमें एक बार में 71 सैनिक या 48 पैराट्रूपर्स या 24 मेडिकल स्ट्रेचर ले जाए जा सकते हैं। यह छोटे और कच्चे रनवे पर भी आसानी से उतरने और उड़ान भरने में सक्षम है, जिससे दुर्गम इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में सैन्य संचालन आसान होता है। परिवहन के अलावा इसका उपयोग पैराशूट/कार्गो गिराने, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस और चिकित्सा निकासी के लिए भी होता है।

संवर रही काशी, दीवारों पर भी दिखेगी घाटों की छटा एयर शो के मद्देनजर काशी को आकर्षक रूप देने के लिए युद्धस्तर पर सुंदरीकरण कराया जा रहा है। बाबतपुर एयरपोर्ट से नमो घाट तक प्रमुख मार्गों, भवनों, फ्लाईओवर, अंडरपास और दीवारों को सजाने-संवारने का काम चल रहा है। दीवारों पर कहीं गंगा की लहरें और घाटों के दृश्य चित्रित किए जा रहे हैं, तो कहीं सुबहे बनारस की झलक दिखने की तैयारी है। स्ट्रीट लाइट, पेड़ों और पुलों पर आकर्षक रोशनी की व्यवस्था भी की जा रही है।

दीवारों पर गंगा की लहरें, घाटों के दृश्य वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने बताया कि काशी की समृद्ध विरासत, परंपरा और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए शहर को सजाया जा रहा है। मार्गों पर पेंटिंग, म्यूरल आर्ट और लाइटिंग के माध्यम से यहां की सांस्कृतिक पहचान उभारने का काम हो रहा है। दीवारों पर गंगा की लहरों, घाटों और गंगा तट और भवनों पर घाट और सुबह ए बनारस से जुड़े दृश्य दिखाई देंगे। गंगा आरती के दृश्य और काशी की कला-संस्कृति से जुड़े चित्र भी दिखेंगे।

डिवाइडर पर लगेंगे डमरू, त्रिशूल और ॐ के झंडे नमो घाट मार्ग के डिवाइडर पर काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप झंडे लगाए जाएंगे। इनपर डमरू, त्रिशूल और ॐ के प्रतीक होंगे।

एक रंग में नजर आएंगी दुकानें और भवन चौकाघाट से नमो घाट तक दुकानों और भवनों को एकरूपता देने के लिए एक ही रंग में रंगा जा रहा है। पेड़ों पर फसाड लाइटिंग और बिजली के खंभों पर स्पाइरल स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही है। सड़क किनारे स्थित भवनों पर फसाड पेंटिंग कराई जा रही है। नमो घाट मार्ग पर मोटिफ लाइटें स्थापित करने का काम चल रहा है, जबकि चौकाघाट पुल पर मोटिफ स्तंभ लगाए जा रहे हैं।

एयरपोर्ट से नमो घाट तक रोशनी से निखरेगा मार्ग बाबतपुर एयरपोर्ट से अतुलानंद तक मोटिफ लाइटिंग स्थापित करने और बिजली के खंभों पर स्ट्रिप लाइट लगाने का काम तेजी से हो रहा है। बाबतपुर से बाबतपुर फ्लाईओवर तक डिवाइडर पर पेंटिंग कराई जा रही है। वहीं, बाबतपुर से नमो घाट ब्रिज तक पेड़ों और पुल पर फसाड लाइटिंग लगाने का काम भी चल रहा है। इन व्यवस्थाओं के पूरा होने के बाद एयरपोर्ट से नमो घाट तक का मार्ग रोशनी और रंगों से सजा नजर आएगा।