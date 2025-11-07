Hindustan Hindi News
घर वाले खुश रहें, मरने के बाद मैं खुश रहूंगा...सुसाइड नोट लिखकर छात्र ने हॉस्टल में लगाई फांसी

संक्षेप: कानपुर में एक छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगा ली। उसने परिवार के नाम एक सुसाइड भी छोड़ा। सुसाइड नोट में छात्र ने खुश रहने की बात कही है। पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Fri, 7 Nov 2025 09:45 PMDinesh Rathour कानपुर
‘मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गया हूं। किसी का कोई दोष नहीं है। घर वाले खुश रहें, मरने के बाद मैं भी खुश रहूंगा’। सुसाइड नोट में ये बातें लिखने के बाद नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। छात्र रामपुर जिले के मिलख भवरका गांव का रहने वाला था।

मिलख भवरका निवासी मोहम्मद ओआन का 20 वर्षीय बेटा नजीर अहमद रावतपुर के हितकारी नगर स्थित हॉस्टल में रहता था। रूम पार्टनर इमदाद हसन ने बताया कि शुक्रवार दोपहर वह मोबाइल को रूम में छोड़कर नमाज पढ़ने गया था। वापस लौटा, तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कई बार आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो हॉस्टल के अन्य छात्रों ने नजीर को फोन किया, तब भी कोई जवाब नहीं मिला। इस पर दूसरी मंजिल पर रह रहे छात्रों ने छत के जाल से रोशनदान में झांका तो नजीर का शव लुंगी के सहारे पंखे से लटकता दिखा। हॉस्टल संचालक शहनवाज की सूचना पर पर पुलिस व फील्ड यूनिट की टीम ने दरवाजा तोड़कर शव नीचे उतारा। एसीपी कल्याणपुर रंजीत सिंह ने बताया कि मौके से सुसाइड नोट व छात्र के मोबाइल को कब्जे में लिया गया है।

तीन दिन पहले ही आया था

हॉस्टल में रह रहे अन्य छात्रों के मुताबिक नजीर तीन दिन पहले ही यहां रहने आया था। आने के बाद से ही वह गुमसुम था। वह किसी से बात भी नहीं करता था।

