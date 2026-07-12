घर जाओ नहीं तो हम जूती उठाकर मुंह पर बजाएंगे...ग्रामीण से बोली एएनएम, जमकर हुई नोकझोंक
महोबा में गर्भवती बहू के टीकाकरण के लिए पहुंचे ससुर के साथ एएनएम के अभद्रता करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पांच मिनट 56 सेकेंड के इस वायरल वीडियो में एएनएम एक व्यक्ति से कह रही है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है।
Amroha News: यूपी के महोबा में गर्भवती बहू के टीकाकरण के लिए पहुंचे ससुर के साथ एएनएम के अभद्रता करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पांच मिनट 56 सेकेंड के इस वायरल वीडियो में एएनएम एक व्यक्ति से कह रही है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप घर जाएं। व्यक्ति बोलता है कि ऐसे कैसे घर जाएं। बहू के टीका लगा दें। इस पर एएनएम उखड़ जाती है और बोलती है कि घर जाओ नहीं तो हम जूती उठाकर मुंह में बजाएं। हालांकि हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सीएमओ मामले की जांच कराने की बात कह रहे हैं।
वायरल वीडियो इंद्रहटा गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक एएनएम गांव में महिलाओं को टीके लगा रही है। इसी बीच एक व्यक्ति अपनी बहू के टीकाकरण के लिए पहुंचता है। व्यक्ति के टीकाकरण की बात करते ही एएनएम उखड़ जाती है और बोलती आप अपने घर जाइए। तुम्हें हमसे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे दुश्मन और हम तुम्हारे दुश्मन। तुम्हें मुझसे बात करने का अधिकार नहीं है। तुम जितने बड़े गुंडा हो अपने घर के हो। व्यक्ति पूछता है कि क्या बात हो गई। आप सबके घर में टीका लगा रही हैं, मेरी बहू के भी लगा दें। इसपर एएनएम कहती है तुम कौन होते हो बहू के बारे में बात करने वाले।
तुम कलेक्टर हो या कमिश्नर
हमें टीका नहीं लगाना, जहां से लगवाना हो लगवा लो। व्यक्ति के बार-बार बहू को टीका लगवाने की कहने के बाद भी एएनएम कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। बाद में कुछ महिलाएं एएनएम को समझाने का प्रयास करतीं है। मगर विवाद और बढ़ जाता है। ग्रामीण के समर्थन में आए एक युवक से एएनएम कहती है कि तुम कलेक्टर हो कमिश्नर हो। युवक ने कहा कि तुम कौन प्रधानमंत्री हो। कुल मिलाकर एएनएम और ग्रामीणों के बीच विवाद का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एएनएम का कहना है कि मुझसे शराब के नशे में अभद्रता की गई। वहीं पीड़ित ने विभागीय अधिकारियों से शिकायत करते हुए जांच कराने की मांग उठाई है। सीएमओ डॉ विनय कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई होगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।