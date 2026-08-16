घाघरा ने फिर दिखाना शुरू कर दिया अपना रौद्र रूप, नदी की तेज धारा से कटते-कटते बचा रिंग बांध

घाघरा नदी की धारा लगातार रिंगबांध की ओर कटान कर रही थी। गांववालों का कहना है कि नदी में कटान की स्थिति पहले से ही बनी हुई थी। समय रहते प्रभावी तरीके से बचाव नहीं किए जाने से स्थिति गंभीर हो गई। रात में कटान तेज होने के बाद टीम ऐक्टिव हुई। रिंग बांध के बचाव का काम शुरू किया गया।

उत्तर प्रदेश के बस्ती में घाघरा नदी ने मोजपुर रिंगबांध के पास एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नदी की तेज धारा से रिंगबांध के किनारे तेजी से कटान होने लगी। कटान की रफ्तार इतनी तेज रही कि रिंगबांध के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। हालात बिगड़ते देख बाढ़ खंड के अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में मजदूरों के साथ टीम को मौके पर भेजा गया, जहां रात में ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घाघरा की धारा लगातार रिंगबांध की ओर कटान कर रही थी। यदि कटान कुछ और आगे बढ़ जाता तो रिंगबांध को गंभीर नुकसान पहुंच सकता था। ग्रामीणों का कहना है कि नदी में कटान की स्थिति पहले से ही बनी हुई थी, लेकिन समय रहते प्रभावी बचाव कार्य नहीं किए जाने से स्थिति गंभीर हो गई। रात में कटान तेज होने के बाद विभागीय टीम सक्रिय हुई और बचाव कार्य शुरू किया गया।

कटान स्थल पर बाढ़ खंड की ओर से बोरियों में मिट्टी और बालू भरकर डाली जा रही है। इसके अलावा नदी की धारा को रोकने और कटान की गति कम करने के लिए अन्य बचाव उपाय भी किए जा रहे हैं। मजदूर रातभर मौके पर डटे रहे। अधिकारियों की निगरानी में युद्धस्तर पर काम कराया जा रहा है, ताकि किसी भी स्थिति में रिंगबांध को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके।

रिंगबांध के समीप कटान शुरू होने से आसपास के गांवों के ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। ग्रामीण लगातार नदी के बढ़ते दबाव और कटान पर नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि घाघरा की धारा जिस तरह तेजी से बांध की ओर बढ़ रही है, उससे आने वाले समय में खतरा और बढ़ सकता है। ग्रामीणों ने विभाग से कटान स्थल पर स्थायी और प्रभावी बचाव कार्य कराने की मांग की है।