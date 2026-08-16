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घाघरा ने फिर दिखाना शुरू कर दिया अपना रौद्र रूप, नदी की तेज धारा से कटते-कटते बचा रिंग बांध

By Ajay Singh
संवाददाता, बस्ती
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घाघरा नदी की धारा लगातार रिंगबांध की ओर कटान कर रही थी। गांववालों का कहना है कि नदी में कटान की स्थिति पहले से ही बनी हुई थी। समय रहते प्रभावी तरीके से बचाव नहीं किए जाने से स्थिति गंभीर हो गई। रात में कटान तेज होने के बाद टीम ऐक्टिव हुई। रिंग बांध के बचाव का काम शुरू किया गया।

ghaghra river has once again shown its ferocious form narrowly avoiding being cut off by river s strong current
घाघरा ने फिर दिखाना शुरू कर दिया अपना रौद्र रूप

उत्तर प्रदेश के बस्ती में घाघरा नदी ने मोजपुर रिंगबांध के पास एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नदी की तेज धारा से रिंगबांध के किनारे तेजी से कटान होने लगी। कटान की रफ्तार इतनी तेज रही कि रिंगबांध के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। हालात बिगड़ते देख बाढ़ खंड के अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में मजदूरों के साथ टीम को मौके पर भेजा गया, जहां रात में ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घाघरा की धारा लगातार रिंगबांध की ओर कटान कर रही थी। यदि कटान कुछ और आगे बढ़ जाता तो रिंगबांध को गंभीर नुकसान पहुंच सकता था। ग्रामीणों का कहना है कि नदी में कटान की स्थिति पहले से ही बनी हुई थी, लेकिन समय रहते प्रभावी बचाव कार्य नहीं किए जाने से स्थिति गंभीर हो गई। रात में कटान तेज होने के बाद विभागीय टीम सक्रिय हुई और बचाव कार्य शुरू किया गया।

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कटान स्थल पर बाढ़ खंड की ओर से बोरियों में मिट्टी और बालू भरकर डाली जा रही है। इसके अलावा नदी की धारा को रोकने और कटान की गति कम करने के लिए अन्य बचाव उपाय भी किए जा रहे हैं। मजदूर रातभर मौके पर डटे रहे। अधिकारियों की निगरानी में युद्धस्तर पर काम कराया जा रहा है, ताकि किसी भी स्थिति में रिंगबांध को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके।

रिंगबांध के समीप कटान शुरू होने से आसपास के गांवों के ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। ग्रामीण लगातार नदी के बढ़ते दबाव और कटान पर नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि घाघरा की धारा जिस तरह तेजी से बांध की ओर बढ़ रही है, उससे आने वाले समय में खतरा और बढ़ सकता है। ग्रामीणों ने विभाग से कटान स्थल पर स्थायी और प्रभावी बचाव कार्य कराने की मांग की है।

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फिलहाल बाढ़ खंड की टीम कटान स्थल पर डटी हुई है और बचाव कार्य लगातार जारी है। विभागीय कर्मचारियों की सक्रियता से फिलहाल रिंगबांध को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि यदि पहले से ही कटान को लेकर गंभीरता दिखाई जाती और समय रहते पर्याप्त संसाधन लगाए जाते तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। अब सभी की निगाहें बचाव कार्य और घाघरा नदी की धारा पर टिकी हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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