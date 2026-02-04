Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsGhaghra bridge may be closed for 2 month; alternative routes suggested for traveling from Lucknow to Gonda, Bahraich
घाघरा पुल 2 महीने के लिए हो सकता है बंद, लखनऊ से गोंडा-बहराइच जाने को विकल्प मार्ग भी सुझाव गए

घाघरा पुल 2 महीने के लिए हो सकता है बंद, लखनऊ से गोंडा-बहराइच जाने को विकल्प मार्ग भी सुझाव गए

संक्षेप:

घाघरा घाट पुल को दुरुस्त करने की तैयारी की है। इसके लिए पुल से गुजरने वाले भारी, हल्के व्यावसायिक और पैसेंजर वाहनों के आवागमन को पूरी तरह रोकने के लिए डीएम बहराइच को पत्र को दिया है। इस पुल पर काम किया जाना है। इस दौरान दो महीने पुल बंद हो सकता है।

Feb 04, 2026 04:16 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
लखनऊ से बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर जाने वाले जान लीजिए। घाघरा घाट पर संजय सेतु के ज्वाइंटर में आ रही बार बार दरारों से खतरा पैदा हो गया है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गम्भीरता से लेते हुए पुल को दुरुस्त करने की तैयारी की है। इसके लिए पुल से गुजरने वाले भारी, हल्के व्यावसायिक और पैसेंजर वाहनों के आवागमन को पूरी तरह रोकने के लिए डीएम बहराइच को पत्र को दिया है। 10 फरवरी से 9 अप्रैल तक इस पुल पर काम किया जाना है। इस दौरान दो महीने पुल बंद हो सकता है। शासन स्तर पर एनएचएआई के प्रस्ताव पर कई विकल्पों पर अफसर मंथन कर रहे हैं। इसमें पैंटून पुल भी शामिल है। विकल्प मार्ग सुझाव गए हैं।

एनएचएआई ने पुल की मरम्मत के लिए मेसर्स एएम विल्डर्स को इस काम के लिए लगाया है। दोनों के बीच 13 दिसम्बर को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इस आधार पर प्राधिकरण ने डीएम को पत्र सौंपकर अवगत कराने के साथ अनुमति मांगी है। हालांकि शासन सतर पर इसे लेकर गम्भीर मंथन चल रहा है। दरअसल पुल काफी पुराना है और इस पर गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावसती के यात्रियों और मालवाहक वाहनों का सीधा लोड है। इस रास्ते से नेपाल बार्डर के जिलों के निवासियों और सिद्धार्थनगर से भी लोगों का आवागमन हो रहा है। ऐसे में लगभग 70-75 हजार से अधिक लोगों का रोजाना आवागमन है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने सर्वे का काम पूरा करके वैकल्पिक मार्गों को भी सुझाया है। पूर्व में इन मार्गों का समय समय पर उपयोग होता रहा है। हालांकि अब तक किसी प्रकार की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन एनएचएआई ने अपनी ओर से डीएम, एसपी व ट्रैफिक पुलिस के साथ सम्बंधित थानों पर भी पत्र भेज दिया है।

रास्ते के लिए विकल्पों पर मंथन,पैंटून पुल की मांग

उधर मरम्मत कामों के दौरान पुल को बंद करने से उपजे हालात पर मंथन हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पुल के कुछ हिस्से को छोटे वाहनों के लिए खोला जाना चाहिए। ताकि एम्बुलेंस या अन्य वाहनों से गम्भीर मरीजों या जरूरमंदों को रास्ता दिया जा सके। इस पर प्राधिकरण के अधिकारी तैयार नहीं है। वह पूरी तरह रास्ता बंद करने का अनुरोध प्रशासन से कर रहे हैं। उधर, आम लोगों ने कुछ जन प्रतिनिधियों से कहा है कि पैंटून पुल विकल्प बन सकता है। इस पर भी चर्चा हो रही है । हालांकि पैंटून पुल इतने कम समय में बनकर तैयार होगा इस पर अधिकारी संशय में है।

यह वैकल्पिक रास्ता सुझाया गया

बहराइच से लखनऊ वाया चहलारी घाट- 151 किलोमीटर

श्रावस्ती से लखनऊ वाया चहलारी घाट-197 किलोमीटर

गोंडा से लखनऊ वाया अयोध्या-180 किलोमीटर

गोंडा से लखनऊ वाया परसपुर-188 किलोमीटर

बलरामपुर से लखनऊ वाया परसपुर-230 किलोमीटर

