घाघरा पुल पर इस डेट से फिर दौड़ेंगी गाड़ियां, गोंडा, बहराइच से लखनऊ जाने वाले यात्री जान लें
गोंडा, बहराइच और बलरामपुर से लखनऊ आने- जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। घाघरा नदी पर बने संजय पुल की फिर से चालू होने की डेट आ गई है। छह जून से वाहनों का आवागमन फिर शुरू हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में गोंडा, बहराइच, बलरामपुर से लखनऊ जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। घाघरा नदी पर बने पुल की फिर से चालू होने की डेट आ गई है। घाघरा नदी पर बने संजय सेतु से छह जून से वाहनों का आवागमन फिर शुरू हो जाएगा। पिछले डेढ़ माह से चल रहे मरम्मत कार्य के कारण पुल को बंद कर दिया गया था। इस दौरान हल्के वाहनों को वैकल्पिक प्लाटून पुल से गुजारा जा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत का काम लगभग पूरा हो चुका है। छह जून को संजय सेतु को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। अभी तक गोंडा, बहराइच, बलरामपुर से लखनऊ जाने वाले यात्रियों को या तो प्लाटून पुल से जाना पड़ता था या फिर चक्कर काट कर लखनऊ जाना पड़ता था।
देवीपाटन मंडल समेत अन्य जिलों की लाइफलाइन माने जाने वाले 42 वर्ष पुराने संजय सेतु को 16 अप्रैल से मरम्मत के लिए बंद किया गया था। एनएच विभाग द्वारा संजय सेतु के एक्सपेंशन ज्वाइंट व बियरिंग की मरम्मत का कार्य अप्रैल माह में शुरू किया गया था। तकनीकी कारणों से पुल को भारी वाहनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया था। हल्के चार पहिया व दोपहिया वाहनों को सेतु के बगल में बने प्लाटून पुल से निकाला जा रहा था।
संजय सेतु का मरम्मत कार्य 95 फीसदी पूरा हो चुका
इससे गोण्डा बहराइच, बलरामपुर से लखनऊ जाने वाले यात्रियों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा था। प्लाटून पुल संकरा होने के कारण दिन में कई बार जाम की स्थिति भी बनती थी।एनएच के अधिकारियों ने बताया कि पुल के एक्सपेंशन ज्वाइंट बदले गए हैं। साथ ही पुरानी बियरिंग की जगह नई बियरिंग लगाई गई है। पुल की रेलिंग व सड़क की ऊपरी परत की भी मरम्मत समेत कई कार्य करवाए गए है। एनएचएआई लखनऊ के परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि संजय सेतु का मरम्मत कार्य 95 फीसदी पूरा हो चुका है। छह जून की सुबह से पुल को सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोलने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि पुल खुलने से गोंडा-बहराइच मार्ग पर यातायात सामान्य हो जाएगा और लोग को राहत मिलेगी। भारी वाहनों को भी अब अन्य मार्ग से डायवर्ट नहीं होना पड़ेगा। संजय सेतु का मरम्मत कार्य जब से चालू हुआ तब से बस के यात्रियों को चक्कर काटना पड़ता था। किराया भी ज्यादा लगता था और समय भी ज्यादा लगता था। यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें