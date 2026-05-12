ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलनी होगी आसान, बुकिंग को मिलने जा रही दोगुनी रफ्तार; जानें कैसे

यात्री आरक्षण केन्द्रों पर जल्द ही दोगुनी रफ्तार से टिकटों की बुकिंग हो सकेगी। इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे के 70 से अधिक आरक्षण केन्द्रों पर माउस आधारित नेक्स्ट जेनरेशन सिस्टम लगाने का काम पूरा कर लिया है। ट्रायल में पास होने के बाद अब इसे शुरू करने की तैयारी है।

Railway News : ट्रेन में कंफर्म टिकट के लिए परेशान रहने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। कंफर्म टिकट की चाहत पूरी होना अब पहले की अपेक्षा थोड़ा अधिक आसान होगा। यात्री आरक्षण केन्द्रों पर जल्द ही दोगुनी रफ्तार से टिकटों की बुकिंग हो सकेगी। इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे के 70 से अधिक आरक्षण केन्द्रों पर माउस आधारित नेक्स्ट जेनरेशन सिस्टम लगाने का काम पूरा कर लिया है। ट्रायल में पास होने के बाद इसे अब शुरू करने की तैयारी है। नए सिस्टम से टिकट बुक करने में समय कम लगेगा। अभी छह पैसेंजर का एक साथ एक टिकट काउंटर से बुक करने में औसत दो मिनट का समय लगता है, लेकिन नए सिस्टम में महज एक से सवा मिनट में ही बुकिंग हो जाएगी।

इसके साथ ही यात्रियों को यात्रा पूरी होने तक टिकट की हिफाजत करने की जरूरत नहीं होगी। रास्ते में टिकट खो जाने का डर नहीं सताएगा। न ही खो जाने पर आधा पैसा देकर टिकट बनवाने के लिए परेशान होना पड़ेगा। ईआरसीटीसी के ई-टिकट की तरह विंडो टिकट भी मोबाइल के मैसेज पर मान्य होगा। जल्द ही यह व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से होंगे बदलाव रेल आरक्षण में अब एआई का प्रयोग हो रहा है और इससे कई बदलाव हो रहे हैं। इन्हीं में एक अहम बदलाव टिकटिंग सिस्टम को लेकर भी होगा। वर्तमान में जैसे आईआरसीटीसी द्वारा बुक कराया टिकट सिर्फ मैसेज पर ही मान्य हो जाता है। वैसे ही रेलवे आरक्षण काउंटर से भी टिकट लेने पर मोबाइल पर मैसेज पहुंचेगा जिस पर यात्रा मान्य होगी।