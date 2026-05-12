ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलनी होगी आसान, बुकिंग को मिलने जा रही दोगुनी रफ्तार; जानें कैसे
यात्री आरक्षण केन्द्रों पर जल्द ही दोगुनी रफ्तार से टिकटों की बुकिंग हो सकेगी। इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे के 70 से अधिक आरक्षण केन्द्रों पर माउस आधारित नेक्स्ट जेनरेशन सिस्टम लगाने का काम पूरा कर लिया है। ट्रायल में पास होने के बाद अब इसे शुरू करने की तैयारी है।
Railway News : ट्रेन में कंफर्म टिकट के लिए परेशान रहने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। कंफर्म टिकट की चाहत पूरी होना अब पहले की अपेक्षा थोड़ा अधिक आसान होगा। यात्री आरक्षण केन्द्रों पर जल्द ही दोगुनी रफ्तार से टिकटों की बुकिंग हो सकेगी। इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे के 70 से अधिक आरक्षण केन्द्रों पर माउस आधारित नेक्स्ट जेनरेशन सिस्टम लगाने का काम पूरा कर लिया है। ट्रायल में पास होने के बाद इसे अब शुरू करने की तैयारी है। नए सिस्टम से टिकट बुक करने में समय कम लगेगा। अभी छह पैसेंजर का एक साथ एक टिकट काउंटर से बुक करने में औसत दो मिनट का समय लगता है, लेकिन नए सिस्टम में महज एक से सवा मिनट में ही बुकिंग हो जाएगी।
इसके साथ ही यात्रियों को यात्रा पूरी होने तक टिकट की हिफाजत करने की जरूरत नहीं होगी। रास्ते में टिकट खो जाने का डर नहीं सताएगा। न ही खो जाने पर आधा पैसा देकर टिकट बनवाने के लिए परेशान होना पड़ेगा। ईआरसीटीसी के ई-टिकट की तरह विंडो टिकट भी मोबाइल के मैसेज पर मान्य होगा। जल्द ही यह व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी।
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से होंगे बदलाव
रेल आरक्षण में अब एआई का प्रयोग हो रहा है और इससे कई बदलाव हो रहे हैं। इन्हीं में एक अहम बदलाव टिकटिंग सिस्टम को लेकर भी होगा। वर्तमान में जैसे आईआरसीटीसी द्वारा बुक कराया टिकट सिर्फ मैसेज पर ही मान्य हो जाता है। वैसे ही रेलवे आरक्षण काउंटर से भी टिकट लेने पर मोबाइल पर मैसेज पहुंचेगा जिस पर यात्रा मान्य होगी।
पीआरएस से 19% टिकटों की बुकिंग
वर्तमान समय में टिकटों की बुकिंग में सबसे अधिक हिस्सेदारी आईआरसीटीसी की है। कुल आरक्षण बुकिंग में आईआरसीटीसी की हिस्सेदारी 81 फीसदी है। वहीं, रेल काउंटरों से जारी होने वाली टिकटों की हिस्सेदारी 19 फीसदी है। दरअसल, रेलवे टिकट काउंटर चार्ट बनने के बाद भी अगर प्रतीक्षा सूची में है तो खुद से निरस्त नहीं होता है। जबकि ई-टिकट में वेटिंग टिकट कंफर्म न होने की स्थिति में खुद ही निरस्त हो जाता है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें