बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हुआ महंगा, आवेदन शुल्क 10 गुना तक बढ़ा

बढ़ती महंगाई के बीच एक बार फिर आम लोगों को झटका लगा है। आगरा में अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कई गुना अधिक पैसे लगेंगे।। दरअसल, शासन के नए आदेश के बाद नगर निगम ने आवेदन शुल्क में संशोधन करते हुए विभिन्न श्रेणियों की फीस में करीब 10 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है।

UP News: महंगाई के बीच आम लोगों पर एक और आर्थिक बोझ बढ़ गया है। अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पहले की तुलना में कई गुना अधिक शुल्क चुकाना होगा। शासन के नए आदेश के बाद आगरा नगर निगम ने आवेदन शुल्क में संशोधन करते हुए विभिन्न श्रेणियों की फीस में करीब 10 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम नागरिकों की जेब पर अतिरिक्त असर पड़ेगा। अब तक बेहद मामूली शुल्क में मिलने वाले इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए लोगों को पहले की तुलना में काफी अधिक राशि चुकानी होगी।

आगरा नगर निगम को प्राप्त शासन के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन शुल्क की सभी श्रेणियों में बदलाव किया गया है। सामान्य आवेदन, जिसके लिए पहले मात्र दो रुपये शुल्क लिया जाता था, अब 20 रुपये में किया जाएगा। इसी प्रकार विलंब अथवा विशेष श्रेणी के आवेदन, जिनकी फीस पहले पांच रुपये थी जो बढ़ाकर अब 50 रुपये कर दी गई है। सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्हें एक वर्ष से अधिक पुराने जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

ऐसे मामलों में पहले 10 रुपये शुल्क देना पड़ता था, जबकि अब इसके लिए 100 रुपये चुकाने होंगे। नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्रों और ऑनलाइन सेवाओं पर नई दरें लागू होने के बाद लोगों को हर श्रेणी के आवेदन पर पहले से कहीं अधिक शुल्क देना होगा।

क्यों जरूरी हैं ये दोनों प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र: बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पासपोर्ट बनवाने तथा आयु और नागरिकता के कानूनी प्रमाण के रूप में यह अनिवार्य दस्तावेज है।

मृत्यु प्रमाण पत्र: बैंक खाते बंद कराने, बीमा क्लेम प्राप्त करने, संपत्ति के उत्तराधिकार, पेंशन एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यह अत्यंत आवश्यक दस्तावेज माना जाता है।

आवेदन की श्रेणी पहले शुल्क अब शुल्क सामान्य आवेदन 2 रुपये 20 रुपये विलंब/विशेष आवेदन 5 रुपये 50 रुपये एक वर्ष से पुराना रिकॉर्ड 10 रुपये 100 रुपये

आधार व जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में छूट रहे पसीने उधर, अमेठी जिले में जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड बनवाना ग्रामीणों के लिए टेढ़ी खीर बन गया है। रिपोर्ट लगवाने से लेकर फाइल पास कराने तक हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं, फिर भी महीनों इंतजार करना पड़ रहा है।