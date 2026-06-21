Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हुआ महंगा, आवेदन शुल्क 10 गुना तक बढ़ा

Pawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, आगरा
Follow us on Google News
share

बढ़ती महंगाई के बीच एक बार फिर आम लोगों को झटका लगा है। आगरा में अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कई गुना अधिक पैसे लगेंगे।। दरअसल, शासन के नए आदेश के बाद नगर निगम ने आवेदन शुल्क में संशोधन करते हुए विभिन्न श्रेणियों की फीस में करीब 10 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है।

बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाना हुआ महंगा, आवेदन शुल्क 10 गुना तक बढ़ा

UP News: महंगाई के बीच आम लोगों पर एक और आर्थिक बोझ बढ़ गया है। अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पहले की तुलना में कई गुना अधिक शुल्क चुकाना होगा। शासन के नए आदेश के बाद आगरा नगर निगम ने आवेदन शुल्क में संशोधन करते हुए विभिन्न श्रेणियों की फीस में करीब 10 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम नागरिकों की जेब पर अतिरिक्त असर पड़ेगा। अब तक बेहद मामूली शुल्क में मिलने वाले इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए लोगों को पहले की तुलना में काफी अधिक राशि चुकानी होगी।

आगरा नगर निगम को प्राप्त शासन के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन शुल्क की सभी श्रेणियों में बदलाव किया गया है। सामान्य आवेदन, जिसके लिए पहले मात्र दो रुपये शुल्क लिया जाता था, अब 20 रुपये में किया जाएगा। इसी प्रकार विलंब अथवा विशेष श्रेणी के आवेदन, जिनकी फीस पहले पांच रुपये थी जो बढ़ाकर अब 50 रुपये कर दी गई है। सबसे अधिक असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्हें एक वर्ष से अधिक पुराने जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

ये भी पढ़ें:कोविड से मौत के मुआवजे के लिए टेस्ट रिपोर्ट या डेथ सर्टिफिकेट जरूरी: हाईकोर्ट

ऐसे मामलों में पहले 10 रुपये शुल्क देना पड़ता था, जबकि अब इसके लिए 100 रुपये चुकाने होंगे। नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्रों और ऑनलाइन सेवाओं पर नई दरें लागू होने के बाद लोगों को हर श्रेणी के आवेदन पर पहले से कहीं अधिक शुल्क देना होगा।

क्यों जरूरी हैं ये दोनों प्रमाण पत्र

जन्म प्रमाण पत्र: बच्चे के स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पासपोर्ट बनवाने तथा आयु और नागरिकता के कानूनी प्रमाण के रूप में यह अनिवार्य दस्तावेज है।

मृत्यु प्रमाण पत्र: बैंक खाते बंद कराने, बीमा क्लेम प्राप्त करने, संपत्ति के उत्तराधिकार, पेंशन एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यह अत्यंत आवश्यक दस्तावेज माना जाता है।

ये भी पढ़ें:क्यूआर कोड के चक्कर में फंसे 14 लाख बच्चे, स्कूल एडमिशन तक पर संकट
आवेदन की श्रेणीपहले शुल्कअब शुल्क
सामान्य आवेदन2 रुपये20 रुपये
विलंब/विशेष आवेदन5 रुपये50 रुपये
एक वर्ष से पुराना रिकॉर्ड10 रुपये100 रुपये

आधार व जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में छूट रहे पसीने

उधर, अमेठी जिले में जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड बनवाना ग्रामीणों के लिए टेढ़ी खीर बन गया है। रिपोर्ट लगवाने से लेकर फाइल पास कराने तक हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं, फिर भी महीनों इंतजार करना पड़ रहा है।

जन्म प्रमाण पत्र के लिए ग्रामीणों को पहले ऑनलाइन आवेदन के बाद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से रिपोर्ट लगवानी पड़ती है। इसमें एक से छह महीने तक का समय लग जाता है। कई बार फाइलें गायब हो जाती हैं। रत्नेश शुक्ला ने बताया कि तीन महीने पहले खंड कार्यालय अमेठी में जन्म प्रमाण बनवाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं बना। फाइल ढूंढने पर पता चला कि संबंधित वीडीओ ने गायब कर दी थी। जिससे दोबारा आवेदन प्रक्रिया करनी पड़ी।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Agra Agra News Agra Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।