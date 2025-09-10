यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेना महंगा, मीटर के रेट में छह गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेना महंग हो गया है। मीटर के रेट में छह गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी गई है। नए कनेक्शन के साथ अब केवल स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएंगे। इस बारे में पावर कारपोरेशन के एमडी की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है।

पावर कॉरपोरेशन ने सभी नए बिजली कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ देने के आदेश दिए हैं। इससे नया बिजली कनेक्शन लेना महंगा हो जाएगा। मीटर के रेट में छह गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी तक सिंगल फेज मीटर लगाने पर कॉरपोरेशन 872 रुपये मीटर के लिए लेता था। अब सिंगल फेज कनेक्शन में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए 6016 रुपये चुकाने होंगे।

पावर कॉरपोरेशन एमडी पंकज कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अब नए बिजली कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ ही दिए जाएंगे। पंकज कुमार ने कहा है कि जहां अभी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, वहां अनिवार्य रूप से इस पर अमल किया जाए। किसी उपभोक्ता के यहां अगर खराबी की वजह से मीटर बदलने पड़ रहे हैं या लोड बढ़ने की वजह से मीटर बदलने की स्थिति आ रही है तो वहां भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर ही लगाए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में अभी मीटर बदलने का काम नहीं हो रहा है, वहां भी जब पुराने मीटर बदले जाएंगे तो यही व्यवस्था लागू होगी। आदेशों में फिलहाल कृषि उपभोक्ताओं को रियायत दी गई है।

बदले जाने वाले मीटरों पर कोई शुल्क नहीं पावर कॉरपोरेशन ने साफ किया है कि रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) से बदले जा रहे मीटरों का चार्ज योजना के मुताबिक उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा। हालांकि नए कनेक्शन के लिए नियामक आयोग द्वारा तय दरों के मुताबिक उपभोक्ताओं को भुगतान करना होगा।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का आदेश असंवैधानिक राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉरपोरेशन के इस आदेश को असंवैधानिक बताया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47(5) उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड का विकल्प देती है। प्रदेश में जो भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग रहे हैं, वह आरडीएसएस योजना के तहत खरीदे गए हैं। योजना के मुताबिक उस पर उपभोक्ताओं से पैसा नहीं लिया जा सकता। कॉरपोरेशन नीति स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कंज्यूमर राइट रूल-2020 सभी को 24 घंटे बिजली की उपलब्धता का अधिकार देता है तो उसे भी लागू किया जाए।

पहले नए कनेक्शन पर वसूली जाने वाली मीटर फीस सिंगल फेज - 872

थ्री फेज - 2,921

स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए वसूली जाएगी ये मीटर फीस

प्रीपेड मीटर- 6,016

थ्री फेज- 11,341