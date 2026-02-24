Hindustan Hindi News
वोटर आईडी की बदलवा लें पुरानी फोटो नहीं तो होगी मुश्किल, अपडेट के लिए भरें फॉर्म-8

Feb 24, 2026 07:31 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। वोटर आईडी की बदलवा लें पुरानी फोटो नहीं तो मुश्किल होगी। ऐसे में वह अभी फॉर्म-8 भरकर अपनी नवीनतम फोटो लगाएं।

यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जा रही है। ऐसे तमाम लोग हैं, जिनकी मतदाता पहचान पत्र पर फोटो बहुत पुरानी लगी है। पिछले कई चुनावों से वह उसी मतदाता पहचान पत्र से वोट डाल रहे हैं। अब आगे ऐसे मतदाताओं को वोटिंग में मुश्किल हो सकती है। ऐसे में वह अभी फॉर्म-8 भरकर अपनी नवीनतम फोटो लगाएं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मतदाता जिनके मतदाता पहचान पत्र पर बहुत पुरानी फोटो लगी है, वह उसे अभी समय रहते बदल लें। फोटो बदलने के लिए तत्काल फॉर्म-8 भरें। जो भी फोटो लगाएं वह नवीनतम हो और उससे व्यक्ति की पहचान एकदम आसानी से की जा सके। फोटो पर चेहरा उभरा हुआ हो, जिससे मिलान में किसी भी तरह की कठिनाई न हो। बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जिनके वोटर आईडी कार्ड पर 20-20 साल पुरानी फोटो लगी है। जिससे उनकी पहचान कठिन हो जाती है।

नाम व निवास स्थान में त्रुटि होने पर भी फॉर्म-8 भरा जा सकता

नौजवानी की फोटो मतदाता पहचान पत्र पर लगी है और अब वह बुजुर्ग हो गए हैं। कई लोग पहले युवावस्था में अपनी बिना दाढ़ी की फोटो मतदाता पहचान पत्र पर लगाए हैं और अब वह बड़ी दाढ़ी वाले हैं। आखिर मतदाता पहचान पत्र पर लगी फोटो से वोटिंग के समय पहचान किस तरह हो पाएगी। ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया में ऐसे वोटर जिनकी बहुत पुरानी फोटो मतदाता पहचान पत्र पर लगी हुई हैं, वह उसे अवश्य बदलवा लें। वहीं नाम व निवास स्थान में त्रुटि होने पर भी फॉर्म-8 भरा जा सकता है।

अंग्रेजी व हिंदी में नाम की स्पेलिंग सही रहे

मतदाता बनने को बड़ी संख्या में लोग फॉर्म-6 भी भर रहे हैं। अभी तक कुल 75 लाख से अधिक लोग आवेदन कर चुके हैं। ऐसे में फॉर्म भरते समय हिंदी व अंग्रेजी दोनों में अपने नाम के अक्षर स्पष्ट लिखें। जिससे मतदाता सूची व मतदाता पहचान पत्र पर सही नाम प्रिंट हो। ईसीआईनेट मोबाइल ऐप व voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर फॉर्म भरे जा सकते हैं।

